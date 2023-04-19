اجتماع لجنة الأهلة مساء الخميس لترقب هلال شوال

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن اجتماع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، مساء الخميس لترقب هلال شوال.

وجاء في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن “لجنة الأهلة سوف تجتمع سهرة يوم الخميس 29 رمضان 1444ه‍ / 20 أفريل 2023م”.

وأضاف البيان أن “اللجنة ستتلقى نتائج رؤية الهلال من اللجان المنتشرة عبر جميع ولايات الوطن، قبل الإعلان عن موعد دخول شهر شوال وعيد الفطر المبارك”.

وأشار البيان إلى أنه ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك مباشرة بعد صلاة المغرب بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، إحياء لهذه السنة الطيبة.

وبناء على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران (ولادة) هلال شوال، يوم الخميس 20 أفريل، الموافق لـ 29 رمضان. لكن عيد الفطر لن يكون في اليوم الموالي، حسب ما ذهبت إليه جمعية الشعرى الفلكية في الجزائر.

فالمدة القصيرة بين لحظة الاقتران عند الساعة 05:16 صباحا بالتوقيت المحلي، ووقت تحرّي الهلال بالعين المجردة مساء الخميس، ستجعل رؤيته في الجزائر “مستصعبة بالتلسكوب. وغير ممكنة على الإطلاق بالعين المجردة”.