اجتماع للحكومة حول قطاعات العدل والسكن والعمل

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات العدل والسكن والعمل.

وحسب بيان الاجتماع، فقد قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلّق بقانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، وتسويتها، وممارسة حقّ الإضراب.

وفي السكن، قدّم وزير القطاع مشروعا لرقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. المعمول بها في بعض النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.

وفي قطاع العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. وهو يأتي في إطار “مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة”، يقول البيان.

بيان اجتماع الحكومة: