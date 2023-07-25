احتجاج الجزائر على حرق المصحف.. عطاف يتلقى اتصالا من نظيره السويدي

أعرب وزير الخارجية السويدي،الثلاثاء، عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف التي شهدتها عاصمة البلاد ستوكهولم، واصفا إياها بالأعمال الدنيئة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية أحمد عطاف، أعرب الوزير السويدي عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لهكذا حوادث.

كما ذَكر وزير الخارجية السودي بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات.

وفي هذا الصدد، أطلع الوزير توبياس بيلستروم عطاف على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة.

للإشارة، استدعت الخارجية الجزائرية يوم الإثنين، كلّ من سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد. لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي على تكرار حوادث الإساءة إلى المصحف الشريف.