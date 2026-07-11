“احتواء الدلاع على نسب مرتفعة من النترات”.. وزارة التجارة الداخلية تُفنّد

نفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بشكل قاطع المعلومات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة البطيخ الأحمر “الدلاع” على نسب مرتفعة من مادة النترات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي أو مرجعي.

وأوضحت الوزارة أنها كلفت مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم التابع لها بإجراء تحاليل مخبرية على عدد من عينات البطيخ الأحمر، تم اقتطاعها من مختلف أحواض إنتاج هذه الفاكهة ومن أسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة لشركة ماغرو عبر عدد من ولايات الوطن.

وأكدت الوزارة أن هذه التحاليل أُجريت على مدار أسبوع كامل باستعمال تقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها، بهدف التحقق من سلامة المنتوج وجودته.

وأظهرت نتائج التحاليل الميكروبيولوجية الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، ما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعينات التي خضعت للفحص.

وفيما يتعلق بتحليل نسب النترات، أوضحت الوزارة أن النتائج أثبتت أن مستويات النترات المسجلة في جميع العينات كانت منخفضة جدًا وتقع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، وبعيدة عن أي تركيز قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو يتسبب في آثار صحية.

ودعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.