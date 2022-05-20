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الجزائر

اختناق 16 شخصاً اثر اشتعال عدادات كهربائية في الشلف

الشروق أونلاين
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اختناق 16 شخصاً اثر اشتعال عدادات كهربائية في الشلف

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، اليوم الجمعة، عن اختناق 16 شخصا، اثر اشتعال 18 عداد للكهرباء بإحدى العمارات ببلدية الشطية.

وجاء في بيان للحماية المدنية لولاية الشلف انه “نتيجة الحرارة التي تشهدها ولايتنا هذا اليوم وإقبال المواطنين على استعمال وسائل التبريد واستهلاك الطاقة بشكل رهيب أدى إلى تسجيل حريق  18 عداد كهربائي بأحد العمارات بحي المدينة الجديدة ببلدية الشطية  على إثر خلل كهربائي”.

وتابع البيان “مما تسبب بدورها ومن خلال الدخان المنتشر بالسلم في اختناق 16 الشخص منهم:  06 نساء. 10 أطفال من بينهم بنت. حيث قامت فرق التدخل للحماية المدنية في إخماد الحريق و تقديم  الإسعافات في عين المكان ونقل امرأة إلى مستشفى الشطية”.

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