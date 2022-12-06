اختيار عاشور مقلاتي أفضل باحث جزائري في العلوم الإنسانية

بعد الاستناد إلى قاعدة بيانات فهرسة "سكوبيس"

توج الدكتور عاشور مقلاتي من جامعة برج بوعريريج كأفضل باحث جزائري في مجال العلوم الإنسانية لسنة 2022، وهذا تم على قاعدة تصنيف بيانات فهرسة “سكوبيس” الشهيرة، والتي تعد من أقوى وأفضل قاعدة البيانات عالميا بعد الـ WEB OF SCIENCE، وهو التتويج الذي يعكس كفاءة الباحث الجزائري وقدرته على البروز والبرهنة على منح الإضافة اللازمة في مجال الابتكار والبحث العلمي.

عرف الباحث الدكتور مقلاتي عاشور كيف يصنع التميز، وذلك بعد تتويجه بالجائزة العالمية SCOPUS AWARDS 2022 في مجال العلوم الإنسانية لسنة 2022، حيث احتل المرتبة الأولى على مستوى الجزائر.

وقد عادت إليه الكلمة بعد أن تم الاستناد إلى قاعدة بيانات فهرسة “سكوبيس” SCOPUS التي أثنت على المقالات العلمية التي نشرها في مجال العلوم الإنسانية ذات جودة عالية في مجلات دولية ذات معاملات تأثير عالية، ليتصدر بذلك قائمة الباحثين على مستوى الجزائر.

وقد أقيم حفل بهذه المناسبة على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST، وسط إجماع كل من عرفه بأحقيته بهذا التتويج، حيث يصفه زملاؤه بالمثابر والشغوف للبحث العلمي، بحكم أنه قدم الكثير للجامعة الجزائرية في مجال البحث العلمي، بناء على مشاركاته النوعية في الملتقيات والمحاضرات الوطنية والدولية، كما سبق لابن الأوراس عاشور مقلاتي أن برهن على كفاءته خارج الوطن، خلال التجربة المهنية والبحثية التي خاضها لعدة سنوات في الجامعات الماليزية قبل أن يعود مجددا إلى أرض الوطن، حيث يشغل حاليا منصب أستاذ على مستوى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة برج بوعريريج.

ولم يخف الدكتور عاشور مقلاتي فرحته بهذا التتويج، مؤكدا في حديثه لـ”الشروق” بأن هذا الإنجاز يعد بمثابة تتويج للباحث الجزائري، ويشكل حسب قوله محفزا مهما لمواصلة العمل بجدية في مجال البحث العلمي بالشكل الذي يخدم الجامعة الجزائرية وطنيا وعالميا، مضيفا أن هذه الجائزة ستضاف إلى رصيد جامعة البشير الإبراهيمي وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ببرج بوعريريج وإلى مخبر دراسات اقتصادية حول المناطق الصناعية في ضوء الدور الجديد للجامعة.

وفي السياق ذاته، فقد حظي خبر تتويجه كأحسن باحث جزائري بردود أفعال ايجابية في الوسط الجامعي وفي مقدمة ذلك زملائه الأساتذة الذين اثنوا على تضحياته وجهوده الكبيرة لإثراء البحث العلمي، في الوقت الذي أقيم حفل تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الأستاذ محمد بوهيشة المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالتعاون مع الناشر العلمي العالمي “إلزيفير”، وبحضور نائب رئيسه السيد مارات فاتخولين، بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني “سيريست”.

وتأتي هذه الفعالية احتفاء واعترافا بالمساهمات العلمية للباحثين الجزائريين ذوي المرئية والتأثير من خلال إنتاجهم العلمي. وقد استند اختيار الفائزين على التصنيف في قاعدة بيانات فهرسة “SCOPUS”، مع الأخذ بالاعتبار عدد المقالات المنشورة بالإضافة إلى أهميتها وعدد الاستشهادات المرجعية منها. وتضمنت اللائحة لهذه الطبعة 32 باحثا في مجالات وتخصصات علمية متنوعة، علما أنه وفي كل عام تقوم الـSCOPUS بتكريم أحسن الباحثين على مستوى كل دولة في مختلف الاختصاصات.

ومعلوم أن “سكوبيس” تعد من أقوى وأفضل قاعدة البيانات عالمياً بعد الـWEB OF SCIENCE، وهي من أهم وأضخم قواعد البيانات الخاصة بتصنيف المجلات العلمية، حيث تسعى جميع المجلات المحلية والعالمية للحصول على هذا الاعتماد، حيث أن أي دراسة منشورة في أي مجلة واردة في هذا التصنيف تصنف ذات جودة عالية وذات قيمة علمية مهمة.