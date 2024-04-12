ارتفاع جنوني في سعر الذهب

سجل سوق الذهب العالمي، ارتفاعا قياسيا غير اعتيادي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالمي، خصوصا حربي أوكرانيا وغزة.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد سجلت العقود الفورية للذهب صبيحة اليوم، مستوى 2401 دولارا للأونصة الواحدة، وهو مستوى قياسي لم يبلغه الذهب من قبل.

وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي، فإن الذهب يتجه للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي وتسجيل زيادة تفوق الـ 15% منذ بداية العام.

ويرى الكثير من المراقبين، أن توجه البنوك المركزية على غرار الصين وروسيا، لشراء الذهب باعتباره ملاذا آمنة مقارنة بالدولار، سببا رئيسيا في ارتفاع سعره في السوق العالمي، إلى جانب الحروب التي تشهدها اوكرانيا وغزة، وامكانية توسع الحرب لتشمل دولا أخرى.

من جهة أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 28.75 دولارا للأونصة الواحدة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فيفري 2021.