ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على لبنان إلى 1029 قتيلا

بينهم 118 طفلا و79 امرأة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، منذ 2 مارس الجاري، إلى 1029 قتيلا و2786 جريحا.

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد، فقد أودى العدوان المتجدّد على البلاد بحياة 118 طفلا، و79 امرأة.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.