ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا
أعلنت مصالح الحماية المدنية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انحراف حافلة بتيكجدة بالبويرة إلى 10 قتلى و25 جريحا.
وجاء في بيان للحماية أنه سجل ارتفاع في حصيلة حادث مرور بولاية البويرة بتكجدة إلى 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 75 سنة، بالإضافة إلى 25 جريحا تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و76 سنة.
والحادث تمثل في إنحراف حافلة نقل المسافرين بمنحدر بحوالي 150 م بالطريق الوطني رقم 33 ببلدية الأصنام.
لا حول ولا قوة إلا بالله..إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 24, 2023