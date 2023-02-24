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الجزائر

ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا

الشروق أونلاين
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ارتفاع حصيلة حادث تيكجدة إلى 10 قتلى و25 جريحا
ح.م

أعلنت مصالح الحماية المدنية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انحراف حافلة بتيكجدة بالبويرة إلى 10 قتلى و25 جريحا.
وجاء في بيان للحماية أنه سجل ارتفاع في حصيلة حادث مرور بولاية البويرة بتكجدة إلى 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 75 سنة، بالإضافة إلى 25 جريحا تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و76 سنة.
والحادث تمثل في إنحراف حافلة نقل المسافرين بمنحدر بحوالي 150 م بالطريق الوطني رقم 33 ببلدية الأصنام.

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