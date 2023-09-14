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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 إصابة

الشروق أونلاين
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 إصابة
أرشيف
من مخلّفات زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2946 وفاة و5674 إصابة. وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. 

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

ووجّهت الجزائر مساء الإثنين 3 طائرات محمّلة بالمساعدات وفرق الإنقاذ. استعداد لتلقي الضوء الأخضر من الخارجية المغربية للدخول إلى المناطق المنكوبة، لكن الجانب المغربي رفض ذلك.

كما قررت الجزائر يوم السبت، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

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