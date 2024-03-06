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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الى 133

الشروق أونلاين
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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الى 133

كشف المكتب الإعلامي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع والضفة الغربية إلى 133 منذ بدء العدوان الصهيوني الذي يدخل يومه 152.

واكد ذات المصدر، استشهاد الصحفي محمد سلامة، الذي يشتغل مذيعا في قناة الاقصى الفضائية، عقب استهداف منزله في دير البلح بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وكان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، قد أكد في وقت سابق على أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة هي محاولة يائسة لقتل الحقيقة ولإخفاء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مضيفا أن الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة  يؤكد هذا التوجه عند الاحتلال.

ووفقا لتقرير الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فان عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان، قد بلغ 30631 فيما وصل عدد المصابين إلى 72043, أي 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.

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