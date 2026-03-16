ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025

ارتفاع عروض العمل بنسبة 14 % خلال سنة 2025
ح. م
سجلت الجزائر ارتفاعا في عروض العمل خلال عام 2025 بنسبة 14 %.

تم تسجيل ارتفاع في عروض العمل بنسبة 14 بالمئة خلال سنة 2025، وفقا لما كشف عنه المدير العام للتشغيل والإدماج المهني، مالك عطايلية.

وقال عطايلية خلال استضافته اليوم الإثنين، 16 مارس، في فوروم القناة الإذاعية الأولى إن عروض العمل المسجلة خلال سنة 2025 تجاوز 608 ألف عرض عمل، بزيادة قدرت بـ14 % مقارنة بسنة 2024.

وأفاد ذات المسؤول أن التنصيبات سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% بعدما تجاوز عددها 473 ألف تنصيب، وهو ما يعكس – حسبه – الحركية الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الوطني.

كما أبرز عطايلية أن الدولة الجزائرية تعتمد مقاربة ترتكز على أربع دعائم أساسية تتمثل في ترقية العمل المأجور، وتشجيع روح المقاولاتية، وتثمين الموارد البشرية، إلى جانب عصرنة المرفق العمومي للتشغيل.

سايحي: الجزائر تعرف حركية اقتصادية توفر سنويا أزيد من نصف مليون منصب عمل

وأشار إلى أن هذه التوجهات تجسدها مخططات مختلف القطاعات الوزارية، لاسيما المخطط القطاعي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار تنفيذ السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.

المسؤول استعرض كذلك المحاور الأساسية لعمل القطاع خلال سنة 2026، والتي تقوم أساساً على تعزيز الربط بين القطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل باعتباره مولداً للثروة ومناصب العمل، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وفقه.

فيما يتمثل المحور الثاني حسب المسؤول في تسريع التحول الرقمي وعصرنة الخدمات، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة
فيديو لمصنع فيات بوهران يظهر نهاية عهد نفخ العجلات

فيديو لمصنع فيات بوهران يظهر نهاية عهد نفخ العجلات

تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية لمنح علامات المؤسسات الناشئة

تنصيب التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية لمنح علامات المؤسسات الناشئة

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

هكذا يستردّ الملتزمون مع الضرائب “إي أر جي” وأرباح الشركات من دون قضاء!

مخبر متنقل لمراقبة السلع المستوردة يدخل حيز الخدمة بميناء الجزائر

مخبر متنقل لمراقبة السلع المستوردة يدخل حيز الخدمة بميناء الجزائر

بـ 800 ألف طن متري سنوياً.. الجزائر ثالث أكبر منتج للشعير في إفريقيا

بـ 800 ألف طن متري سنوياً.. الجزائر ثالث أكبر منتج للشعير في إفريقيا

مسْح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون إلى غاية 10 سنوات

مسْح غرامات التأخير وإعادة جدولة الديون إلى غاية 10 سنوات

