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رياضة

ارتياح بلماضي وقدوم سعدي

الشروق الرياضي
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ارتياح بلماضي وقدوم سعدي
ح.م

خاض المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء حصّة تدريبية أخرى، بِمدينة بواكي الإيفوارية.

واحتضنت الثانوية الكلاسيكية المران الثالث لـ “الخضر”، مع تسجيل ارتياح النّاخب الوطني جمال بلماضي لِحضور كلّ اللاعبين الـ 26 الذين وجّه إليهم الدّعوة، وخلوّ العيادة من المصابين.

وبعيدا عن تدريبات زملاء المهاجم إسلام سليماني، حلّ رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الجمعة، بِمدينة أبيدجان الإيفوارية. من أجل حضور وقائع البطولة الإفريقية 2024، بداية من حفل الافتتاح هذا السبت، وأيضا دعم “مُحاربي الصّحراء”.

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