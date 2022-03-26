ارتياح نفسي لدى “الخضر” بعد العودة إلى أجواء التدريبات

عاد لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء السبت إلى أجواء التدريبات، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وخصّص الناخب الوطني جمال بلماضي الحصّة التدريبية لِإزالة أعراض الإرهاق، وإجراء بعض التمارين الميدانية الخفيفة. بعد مبارة قوية أمام المضيف الكاميروني مساء الجمعة، ثم العودة إلى أرض الوطن صباح السبت.

وظهر زملاء القائد رياض محرز بِنوع من الارتياح، بعد الحصيلة الإيجابية بِمدينة دوالا. ولو أن بلماضي حذّر لاعبيه من “بيع جلد الدب قبل اصطياده”.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري الضيف الكاميروني بِملعب البليدة سهرة الثلاثاء المقبل، ضمن إطار إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.