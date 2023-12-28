استبعاد لاعب من كأس أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن استبعاد مورلاي سيلا من قائمة منتخب غينيا، الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن اللاعب سيلا دخل في مشاجرة مع زملائه والمدير الفني عقب الخسارة الودية ضد منتخب البرازيل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في جوان الماضي.

🚨 دايلي ميل البريطانية | تم استبعاد لاعب خط الوسط الغيني مورلاي سيلا من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد اتهامه للمدرب بسرقة القميص الذي تبادله مع فينيسيوس جونيور. pic.twitter.com/q8nujtvzL8 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 28, 2023

وأضافت الصحيفة: “سيلا صاحب الـ25 عاما تبادل القميص مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لكن القميص اختفى بشكل غامض في غرفة تبديل الملابس”.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن سيلا وجه أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق، قبل أن يتهم المدير الفني للمنتخب كابا دياوارا بالسرقة، وأصر على إجراء تفتيش كامل لغرفة تبديل الملابس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

ولم يتوجه اللاعب سيلا بالاعتذار بعد ذلك، حيث قالت الصحيفة البريطانية إنه دفع الثمن باهظا بالغياب عن بطولة أمم إفريقيا.