-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

استبعاد لاعب من كأس أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد

عمر سلامي
  • 877
  • 0
استبعاد لاعب من كأس أمم إفريقيا بسبب قميص نجم ريال مدريد
أرشيف
مورلاي سيلا وفينيسيوس جونيور

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن استبعاد مورلاي سيلا من قائمة منتخب غينيا، الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن اللاعب سيلا دخل في مشاجرة مع زملائه والمدير الفني عقب الخسارة الودية ضد منتخب البرازيل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في جوان الماضي.

وأضافت الصحيفة: “سيلا صاحب الـ25 عاما تبادل القميص مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لكن القميص اختفى بشكل غامض في غرفة تبديل الملابس”.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن سيلا وجه أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق، قبل أن يتهم المدير الفني للمنتخب كابا دياوارا بالسرقة، وأصر على إجراء تفتيش كامل لغرفة تبديل الملابس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

ولم يتوجه اللاعب سيلا بالاعتذار بعد ذلك، حيث قالت الصحيفة البريطانية إنه دفع الثمن باهظا بالغياب عن بطولة أمم إفريقيا.

مقالات ذات صلة
زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

زميل سابق لِمحرز: ما يُعانيه النّجوم في عزلتهم أمر فظيع

أزمة مالية تضرب منتخب السنغال قبل كأس أمم إفريقيا

أزمة مالية تضرب منتخب السنغال قبل كأس أمم إفريقيا

ندوة صحفية لبلماضي قبل التنقل إلى طوغو

ندوة صحفية لبلماضي قبل التنقل إلى طوغو

بلماضي كان ذكياً وبراهيمي وسعيود يستحقان التواجد في “الكان”…

بلماضي كان ذكياً وبراهيمي وسعيود يستحقان التواجد في “الكان”…

قدوم بن سبعيني وبونجاح

قدوم بن سبعيني وبونجاح

كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس

كأس أمم إفريقيا.. هذه هي القوائم النهائية لمنتخبات الكاميرون والمغرب وتونس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد