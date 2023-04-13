استثمار جديد في منجم غارا جبيلات بالتعاون مع مجمّع “توسيالي” التركي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 13 أفريل 2023، بمقر مجمع مناجم الجزائر، على مراسم الامضاء على مذكرة تفاهم لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات بولاية بشار بين كل من المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) ومجمع توسيالي التركي، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر واطارات القطاع المنجمي ومن الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، السيد أحمد بن عباس، وعضو مجلس إدارة مركب توسيالي المكلف بالعمليات والاستثمار بالجزائر، السيد آلب توبكوغلو.

ويهدف هذا البروتوكول للاتفاق والشراكة الى انجاز، خلال 24 شهر، وحدة مشتركة لانتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات، بقدرة إنتاجية تصل 500.000 طن في السنة، والتي ستستغل كمادة أولية لتموين مركب الحديد والصلب توسيالي ببطيوة في ولاية وهران.

كما ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج وزارة الطاقة والمناجم لتثمين خامات حديد منجم غارا جبيلات وكذا تعزيز التعاون بين فروع مجمع مناجم الجزائر ومجمع توسيالي في هذا المجال.