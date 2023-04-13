-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

استثمار جديد في منجم غارا جبيلات بالتعاون مع مجمّع “توسيالي” التركي

الشروق أونلاين
  • 21
  • 0
استثمار جديد في منجم غارا جبيلات بالتعاون مع مجمّع “توسيالي” التركي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 13 أفريل 2023، بمقر مجمع مناجم الجزائر، على مراسم الامضاء على مذكرة تفاهم لإنجاز وحدة لإنتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات بولاية بشار بين كل من المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) ومجمع توسيالي التركي، بحضور السيد الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر واطارات القطاع المنجمي ومن الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، السيد أحمد بن عباس، وعضو مجلس إدارة مركب توسيالي المكلف بالعمليات والاستثمار بالجزائر، السيد آلب توبكوغلو.

ويهدف هذا البروتوكول للاتفاق والشراكة الى انجاز، خلال 24 شهر، وحدة مشتركة لانتاج مركزات خامات حديد منجم غارا جبيلات، بقدرة إنتاجية تصل 500.000 طن في السنة، والتي ستستغل كمادة أولية لتموين مركب الحديد والصلب توسيالي ببطيوة في ولاية وهران.

كما ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج وزارة الطاقة والمناجم لتثمين خامات حديد منجم غارا جبيلات وكذا تعزيز التعاون بين فروع مجمع مناجم الجزائر ومجمع توسيالي في هذا المجال.

مقالات ذات صلة
ارتفاع التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30 بالمئة

ارتفاع التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30 بالمئة

وزير التجارة: رفع حصص استيراد مادة الموز وفق دفتر شروط جديد

وزير التجارة: رفع حصص استيراد مادة الموز وفق دفتر شروط جديد

من أجل دفع وتيرة الإنتاج.. حكار في زيارة معاينة إلى المنشآت النفطية والغازية

من أجل دفع وتيرة الإنتاج.. حكار في زيارة معاينة إلى المنشآت النفطية والغازية

رسميا.. اعتماد أول بنك عمومي للجزائر في الخارج

رسميا.. اعتماد أول بنك عمومي للجزائر في الخارج

انهيار حصة عملاق إسباني لتكنولوجيا النقل والطيران والدفاع في الجزائر

انهيار حصة عملاق إسباني لتكنولوجيا النقل والطيران والدفاع في الجزائر

خبير اقتصادي: الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية

خبير اقتصادي: الجزائر أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد