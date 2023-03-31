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الجزائر

استحداث 13 ملحقة لكليات الطب عبر عدة جامعات

إلهام بوثلجي
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استحداث 13 ملحقة لكليات الطب عبر عدة جامعات
أرشيف

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 13 ملحقة لكليات الطب عبر 13 مؤسسة جامعية مختلفة، والتي ستضمن تكوينا قاعديا للطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا في تخصص العلوم الطبية.
وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الخميس، بمقر الوزارة على مراسيم التوقيع على 13 شهادة التزام ما بين 8 كليات طب للجامعات الكبرى، والملحقات التابعة لـ13 جامعة تحضيرا لاعتمادها من أجل التكوين.
وستفتح هذه الملحقات مع بداية الدخول الجامعي المقبل، في جامعات: سعيدة، المسيلة، أدرار، بسكرة، الجلفة، بومرداس، تيبازة، الوادي، تيارت، الشلف، معسكر، أم البواقي، سكيكدة.
ويأتي هذا الإجراء من أجل تخفيف الضغط المسجل على كليات الطب الكبرى، بالإضافة إلى خلق نشاط طبي نوعي وتحسين التغطية الصحية في كافة الولايات مع ضمان تقديم عناية طبية راقية للمواطنين.

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