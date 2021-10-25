صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المواصفات التقنية لنسخ وثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية والتي ستحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) بغية توثيقها، ومنع تزويرها.

وستوَثق نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة الكترونية بشهادة الكترونية موصوفة، تتميز بحمل رمز الاستجابة السريعة الذي “يسمح بالقراءة السريعة للوثيقة وتوثيقها”.

وتخصص الجهة اليمنى من وثيقة الحالة المدنية إلى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ورقم العقد، فيما تتم الإشارة، بالوسط إلى أن الوثيقة هي نسخة إلكترونية في حين تكون المساحة المخصصة لرمز الاستجابة السريعة على اليسار.

استخراج الوثائق عن بعد: وزارة الداخلية تصدر تطبيقا جديدا

وبتاريخ 3 جانفي 2021، أعلنت وزارة الداخلية، عن إصدار تطبيق جديد، لتسهيل استخراج الوثائق عن بعد، ويخص وثائق الحالة المدنية، ويعتمد على رمز لقراءة المعلومات.

وحسب بيان للوزارة “استكمالا لخدمة إستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعلمكم بإصدار تطبيق لقراءة رمز الإستجابة السريعة Qr التي تمكنكم من قراءة كافة المعلومات التي تتوفر عليها الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الإلكتروني”.

لتحميل التطبيق، اضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bar.code.barcodescanner

وأطلقت وزارة الداخلية، قبل أيام، أرضية رقمية جديدة، تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد.

وأشرف وزير الداخلية، كمال بلجود على إطلاق هذه الخدمة، مؤكدا على أنها ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين، بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة حسب نفس المصدر.

وستمكن هذه الخدمة الإكترونية، المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة آنية وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24سا/24.

ومن شأن هذه الخدمة أن تحل مشكلة الطوابير التي تعيشها، أقسام الحالة المدنية بالبلديات.

رابط موقع استخراج الوثائق عن بعد: https://etatcivil.interieur.gov.dz

ويشتغل هذا النظام طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المواطن.. تعرف على مراحل استخراج الوثائق