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الجزائر

استخراج الوثائق عن بعد: ادراج رمز الاستجابة السريعة لمنع التزوير

الشروق أونلاين
  • 67061
  • 64
استخراج الوثائق عن بعد: ادراج رمز الاستجابة السريعة لمنع التزوير
أرشيف

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المواصفات التقنية لنسخ وثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية والتي ستحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) بغية توثيقها، ومنع تزويرها.

وستوَثق نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة الكترونية بشهادة الكترونية موصوفة، تتميز بحمل رمز الاستجابة السريعة الذي “يسمح بالقراءة السريعة للوثيقة وتوثيقها”.

وتخصص الجهة اليمنى من وثيقة الحالة المدنية إلى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ورقم العقد، فيما تتم الإشارة، بالوسط إلى أن الوثيقة هي نسخة إلكترونية في حين تكون المساحة المخصصة لرمز الاستجابة السريعة على اليسار.

استخراج الوثائق عن بعد: وزارة الداخلية تصدر تطبيقا جديدا

وبتاريخ 3 جانفي 2021، أعلنت وزارة الداخلية، عن إصدار تطبيق جديد، لتسهيل استخراج الوثائق عن بعد، ويخص وثائق الحالة المدنية، ويعتمد على رمز لقراءة المعلومات.

وحسب بيان للوزارة “استكمالا لخدمة إستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعلمكم بإصدار تطبيق لقراءة رمز الإستجابة السريعة Qr التي تمكنكم من قراءة كافة المعلومات التي تتوفر عليها الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الإلكتروني”.
لتحميل التطبيق، اضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=bar.code.barcodescanner

وأطلقت وزارة الداخلية، قبل أيام، أرضية رقمية جديدة، تسمح للمواطنين باستخراج وثائق للحالة المدنية مثل شهادات الميلاد والوفاة عن بعد.

وأشرف وزير الداخلية، كمال بلجود على إطلاق هذه الخدمة،  مؤكدا على أنها ستسمح بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين، بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية.

وفي مرحلة أولى، ستمكن هذه الأرضية الرقمية للمواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج، والوفاة على أن توسع إلى وثيقة شهادة الإقامة حسب نفس المصدر.

وستمكن هذه الخدمة الإكترونية، المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة آنية وذلك طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24سا/24.

ومن شأن هذه الخدمة أن تحل مشكلة الطوابير التي تعيشها، أقسام الحالة المدنية بالبلديات.

رابط موقع استخراج الوثائق عن بعد: https://etatcivil.interieur.gov.dz

ويشتغل هذا النظام طيلة أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المواطن.. تعرف على مراحل استخراج الوثائق

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التعليقات
64
  • bilou

    meme chose لم يتم العثور على طالب العقد، الرجاء التحقق من أرقام أو صلاحية الهوية 

    0
  • Med mess

    J'ai essayé plusieurs fois mais la réponse est toujours لم يتم العثور على طالب العقد، الرجاء التحقق من أرقام أو صلاحية الهوية البيوميترية C quoi la solution ??

    1
  • خالد

    استخراج شهادة الاقامة

    0
  • mezidi mohamed

    حاولت استخراج شهادة الميلاد لكن لم انجح لسبب كل مرة اقوم بعملية التاكيد تخرج كلمة capcha erroné لا ادري رغم ان كل المعلومات صحيحة

    1
  • كان هنا و راح

    هذا استفزاز صغير تتعمده السلطة من مجموع الاستفزازات اليومية التي يتعرض اليها لمواطن المحقور، لا تحزن ايها المواطن المسكين، يوم ارادوا البيوميترك الذي فرضه عليهم اسيادهم اتوا بالمختصين و الوسائل الضرورية من الخارج، ليضمنوا بيع معلوماتنا الشخصية لفرنسا و امريكا، و لما تعلق الامر برفع القهر عن الناس يعطون برمجة موقع مهم كهذا لمبتدئين يزيدون من معاناتنا، لا تتحير ولا تتنوا يا اخي كل من عليها فان و اجرك عند الله مضمون فاصبر

    0
  • nada aadl

    شكون لي كيما أنا كل ما نحاول يقلي لم يتم العثور على صاحب العقد

    6
  • لهشمي مولاي اليزيد

    لقد استخرجت شهادت ميلاد عبر المنصة

    0
  • ملوكي يحي

    أتمنى ذلك، رغم الطاقات العلمية والبشرية والمادية إلا أننا مازلنا لم نصل إلى مستوانا الحقيقي فيما يخص تسيير شؤوننا عبر التكنولوجيا المعلوماتية.

    0
  • نشم عبد القادر

    انا مسجل في سجل الحالة المدنية بعقد ملاد مفترض لم استطيع استخراج شهادة الملاد رغم عندي بطاقة التعريف بيومتري وجدت مشكلة في طلب العقد الملاد بسبب ..مفترض 1979 حولت عدة مرات بدون جوى علما انا الموقع يطلب منك تسجيل تاريح الازدياد اليوم والشهر وسنة مع علم اني تبعت كل خطوات التسجيل طلب مني الموقع ادخال شهر جانفي ا اذ كنت من موليد مفترض فادخلته ولكن دون جدوا للاسف ارجو اخذ هذا بعين الاعتبار وشكرا

    0
  • جمال شايب عينو

    انكم في المسار الصحيح والخطوة الاولى تكون دائما صعبة نتمنى من وزارة الداخلية أن تلعي بعض الوثائق هي في الاصل موجودة في بطاقة التعريف الوطني . مثل شهادة الميلاد . شهادة الحياة و شهادة الجنسية . وفقكم الله إلى ما فيه خير الجزائر و الجزائريين.

    -5
  • محمد بن زيدان

    رقم العقد صحيح و يرد علي بأن رقم العقد غير صحيح

    0
  • سليم

    الجماعة لي راهم يقولوا الخدمة كذب في كذب و يقولوا الرابط ما يمشيش.. نتمنى ماتامنوش الهدرة لي هدرتوها... بيسك الموقع يمشي و تقدر تخرج عادي و بدون أي مشاكل... الوثيقة يرسلوهالك في الإيميل ديالك و انت تامبريميها عادي... كفى تثبيطا

    1
  • سمية

    شكرا على هذه الخدمة استخرجت شهادة الميلاد و المزيد من التقدم ان شاء الله

    2
  • samir

    لقد جربت الموقع بطلب شهادة الميلاد و قد نجحت العملية

    2
  • omar

    ça fait plus de 10 jours j essaie de rentrer mais a chaque fois me dit ce site est inaccessible

    0
  • Yoyou

    أنتم لا زلتم تستخرحون وثائقكم التافهة بالشهود وتتكلمون عن استخراجها عن بعد والنت من أضعف الشبكات على وجه الأرض يا وجوه الشر نقصو الكذب يا عصابة

    9
  • ahmed bekirat

    il faut procurer les lecteur des cartes a puce

    0
  • سعيد

    هذا ما وجدته عند الضغط على الرابط المشار اليه
    Ce site est inaccessible"
    "etatcivil.interieur.gov.dz a mis fin à la connexion de manière inattendu.
    ياودي فاقد شيء لايعطيه، وهذه وغيرها نتيجة حتمية اذا ما اسند الامر الى غير اهله

    -1
  • Med-dz

    الموقع لا يشتغل مع أنّني حاولت في ساعات متأخرة من الليل دون جدوى ، أين المشكل هل الموقع لم يطلق للإستعمال بعد ؟

    0
  • ريفي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قمت بعملية استخراج شهادة الميلاد ولكن لايوجد الختم أو الامضاء

    0
  • Omar

    LA PLATE-FORME FONCTIOPNNE A AL PERFECTION. BRAVO AUX SERVICES DE NOTRE MINISTERE POUR CETTE PROUESSE ET UN GRAND MERCI POUR TOUS CES EFFORTS FOURNIS POUR FACILITER LA VIE ADMINSITRATIVE DU CITOYEN. FIER D'ETRE ALGERIEN.

    2
  • rafif anes

    تم التسجيل بنجاح وارسال الشهادة الى البريد الاالكتروني .لكن لم تصلني أي ر سالة كم تستغرق العملية من الوقت؟

    0
  • زهير

    لقد ملأت الاستمارة عدة مرات لكن تخرج في اخرها مكتوبة لم يتم العتور على عقد ميلادكم والرجاء التأكد من الأرقام المقدمة مع أنني كتبت الأرقام صحيحة فأين الخلل ياترى.

    6
  • bassetsobhi

    عند تسجيلي في الموقع وعند كتابة رقم عقد ميلادي يكتب لي لم نجد رقم ميلادك رغم انه صحيح وجلبته من البلدية

    2
  • cooloxf

    طـلـب غـيـر مسجّـل، الــرجــاء إعــادة المحــاولـة لاحــقـا

    6
  • ahmed talbi

    قدمت طلبا اليوم لشهادة ميلادي الخاصة بي وباولادي وزوجتي فجاء الجواب بان طلبك قد سجل وسوف تتحصل عليها بعد ايام طويلة وما عليك الا اعادة الطلب مرة اخري كاش عام والله لم اتحصل الا علي الريح

    4
  • BELDJEHEM SAMIR

    بعد عدة محاولات يخرجلي (طـلـب غـيـر مسجّـل، الــرجــاء إعــادة المحــاولـة لاحــقـا)

    4
  • منديل عبد المالك

    نعم جيد جدا

    1
  • بوخشاش زكرياء

    الموقع لا يشتغل جيدا ويظهر ملاحظة بعد وجود رقم شهادة الميلاد بالرغم من صحة الرقم

    2
  • djaziri

    اتمني حل مشكلة المولودين بتاريخ افتراضي نهائيا .لانه دائما هناك مشاكل في استخراج الوثائق بتاريخ افتراضي من هذا الموقع

    1
  • منديل عبد المالك

    هذا ليس سهلا حاولو إيجاد حل اخر

    0
  • منديل عبد المالك

    جميل جدا

    -1
  • زاير عبدالقادر

    ليس لديا بطاقة التعريف بيوميتري ولا رخصة السياقة بيوميتري مادا افعل

    0
  • Maria joli

    الخانة الأخيرة ماذا أكتب فيها قبل التأكيد

    -1
  • عبدالسلام

    إستخراج هذا الوثائق الإدارية بهذا الطريقة يزيد الطين بلة . المواطن يستخرج هذه الوثائق من مكاتب الحالة المدنية بالبلاديات وأغلب هذه الوثائق تسجل فيها أخطاء فادحة مابالكم إستخراج هذه الوثائق عن طريق التواصل الإجتماعي ( الأنترنات ) . يجب ترك إستخراج هذه الوثائق كما هي . أي مكاتب الحالة المدنية أحسن ؟

    -14
  • عادل عفيف

    نهاية أم بداية :ماذا حدث هل تعرض الموقع للقرصنة من قبل ما يبدأ. (هراء).

    0
  • hadj

    شهادة الميلاد

    1
  • hadj

    شكراجزيلا اخي

    2
  • hadj

    شكرا

    1
  • محمود زياني

    سلام عليكم

    0
  • amimer hamid

    merci

    1
  • Layachi BENSAADI

    كل شيء فاشل و معطل يبقى مجرد كلام ماكان حتى جديد نبقاو في أسوأ حال
    واحد طلبو عليه شاهدين لإثبات بأنه حي يرزق الأمور ماشية للأسوأ حاصة الأنترنات تبقى بالساعات تنتظر موقع يتحل

    1
  • Sifeddin hakimi

    الدوقع يعمل بشكل صحيح لكن يبدو تم وضع هذه الخدمة من اجل المغتربين خارج البلاد والله اعلى واعلم .اما داخل البلاد يجب الاستغناء عن هذا والسلام عليكم .

    -3
  • محمد مرغني /وادي سوف/الجزائر

    جربت الموقع وكتبت كل المعلومات صحيحة اكثر من 20 مرة يقول لي (تأكيد محتوى الصورة خطأ) بالرغم كتابتها صحيحة !!!!!!

    3
  • محمد ب

    لقد جربت الموقع بطلب شهادة الميلاد و قد نجحت العملية بشرط عدم ارتكاب أي خطأ يتعارض مع المعلومات المدونة في الشهادة الاصلية

    6
  • هل أصابكم العمى-- ألا تقرؤون؟

    أكثر المعلقين الله يهديهم لن يؤمنوا بشيء يتحقق بهذا البلد المفدى والعزيز في هذه الظروف المعادية على كل حدودنا ومتشائمين ويريدون زرع تشاؤمهم وباطلهم وكأن الجزائر بلد محطم ومتأخر أو هكذا يتمنون له أن يكون لا قدر الله ولا حقق حلمهم الدنئ ويسأل بعضهم : أين الموقع؟ أين الموقع؟ ألا ترونه بالمقال بوضوح تام (https://etatcivil.interieur.gov.dz)

    -10
  • عبد الواحد بن مالك

    إن شاء الله أن تكون هذه الخدمة

    3
  • عبد الواحد بن مالك

    إن شاء الله أن تكون هذه الخدمة لكني عندما دخلت إلى الموقع وكتبت كل ماهو مطلوب أخطأت ثم صححت الخطأ وفي الأخير كتب لي(الطلب غير مسجل أعد المحاولة لاحقا) مع أنه عندي شهادة ميلاد من البلدية أما موقع عقد الزواج معطل وأسألكم هل البطاقة العائلية كذالك؟

    8
  • la loi

    كيما موقع مديرية مسح الاراضي بتيارت يمكنك طلب المخطط الخاص بالمسح لكن الموقع لا يعمل كفاكم نفاق سيأتي اليوم الذي تقولون فيه الحق ولا احد يصدقكم سنة 2020م وما زال لم نقل الحق

    15
  • لين لين

    منذ الخامسة مساء و انا أحاول الدخول الى الموقع لكن بدون جدوى

    9
  • علاوة خالد

    الموقع معطل.

    6
  • علاوة خالد

    جيد جدا مع هذه الخدمة المميزة انشاء الله من المزيد في التطور

    -5
  • omar

    ????? Ce site est inaccessible

    10
  • Adam

    الموقع معطل.

    17
  • جزائري

    لقد جربت الرابط وتحصلت على شهادة الميلاد بنجاح
    حيث تم ارسالها عبر البريد الالكتروني،خطوة جيدة تخفف العبئ عند الحاجة لشهادة الميلاد.
    ولكن مادامت البطاقة البيومترية موجودة فلماذا نستعمل شهادات الميلاد والبطاقة تحتوي على هذه المعلومات ؟؟؟ يجب مراجعة هذا الخلل من طرف الوزارة المعنية.

    28
  • karim

    أين الموقع ؟

    5
  • أعمر الشاوي

    استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج عن بعد أصبح ممكنا عبر هذا الموقع ؟؟.؟ أين هو الموقع ؟

    6
  • مؤمن

    إضغط على كملة "إطلاق هذه الخدمة" المكتوبة في المقال بخط عريض فهي تحوي الموقع

    1
  • soudi2@live.fr

    أين الموقع ؟

    8
  • larbi

    أين الموقع ؟

    19
  • saidoune

    كيف ذلك ؟

    11
  • خليفة

    رقمنة الادارة شيء ضروري اليوم خاصة بعد تطور ادوات الاعلام الالي و لكن النقطة السوداء في مجال الرقمنة و التواصل عن بعد هي ضعف الانترنت و انقطاعاته احيانا على الادارة و المواطن معا ،و لذا يجب التفكير في ضمان تدفق قوي و سريع للانترنت ،حتى يتيسر رقمنة الادارة و يستفيد المواطن من الخدمات التي تقدمها تلك الادارة للمواطنين،اما ان تبقى الامور على حالها ،فلا يمكننا انتظار تقدم معتبر في هذا المجال.

    40
  • سيد المرابط زاكر

    مجرد إعلان
    أين الخدمة ؟

    51
  • Youssef Bruxelles

    كفاكم كذبا ، الوثائق حتى بالبلدية لا تستخرج الا بالمعرفة والرشوة، النت كارثة ومختلف المواقع معطلة وسيئة التصميم، آخر نكتة، الوثائق عن بعد ههههههه، اصلا يجب الاستغناء عن أغلبية الوثائق في وجود بطاقة التعريف كبقية البلدان المحترمة، ما فائدة شهادة الميلاد في وجود البطاقة التي بها كل المعلومات واستخرجت بشهادة ميلاد أصلية؟ ما فائدة الجنسية والبطاقة نفسها دليل جنسية حاملها، غباء وتخلف إلى يوم الدين

    113

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