استخرجنا 200 ألف طن من خام الحديد في 2023

جمال الدين شوتري مستشار وزير الطاقة والمناجم لـ "الشروق اونلاين"

كشف جمال الدين شوتري، مستشار وزير الطاقة والمناجم، عن استخراج كميات جدّ معتبرة من خام الحديد على مستوى منجم غار جبيلات في ولاية تندوف، خلال السنة الماضية.

وفي حديث خص به “الشروق أونلاين” أكد جمال الدين شوتري، عن استخراج 200 ألف طن من خام الحديد، على مستوى غار جبيلات في سنة 2023، مفيدا بأن عملية الإستخراج تسير بوتيرة مدروسة ومتقاربة مع مشروع انجاز وحدة المعالجة على مستوى غار جبيلات.

وفي هذا الإطار كشف محدّثنا، عن اقتراب انجاز وحدة معالجة الأولية لخام الحديد في منطقة غار جبيلات، حيث سيتم تدشين هذه الوحدة خلال سنة 2024، بخبرات جزائرية خالصة، ومن خلال هذه المعالجة، يقول المتحدّث، سيتم التخلص من الشوائب الزائدة، ما يسمح لنا بتقليص تكاليف عملية نقل الخام الى بشار بنسبة تصل الى 15 من المائة.

وبخصوص وحدة المعالجة النهائية لخام الحديد في ولاية بشار، أكد شوتري، على الانتهاء من الدراسات الخاصة بانجاز هذه الوحدة المعنية بمعالجة وانتاج مركز الحديد بالشراكة مع شركة “توسيالي”، بقدرات تصل إلى 02 مليون طن من خام الحديد، ولانتاج 01 مليون طن من مركز الحديد، في آفاق 2026، وذلك بالتزامن مع استكمال انجاز خط سكة الحديد، غار جبيلات تندوف بشار، وعندها مباشرة، يضيف المتحدّث، سيتم توجيه مركز الحديد إلى مصنع توسيالي في وهران كمادة أولية.

وفي ظل الامكانات المتوفر من الماء والكهرباء والغاز في بشار، قال مستشار وزير الطاقة والناجم، من المحتمل أن نصل في آفاق 2032 إلى معالجة نحو 20 مليون طن من خام الحديد وانتاج 10 مليون طن من مركز الحديد وكريات الحديد، على مستوى وحدة المعالجة في بشار.

وفي إطار المعالجات الكيميائية التي ستتم على خامات الحديد المستخرجة من غار جبيلات، والذي تصل احتياطاته الى 3.5 مليار طن، كشف جمال الدين شوتري، عن دراسات حثيثة تقوم بها وزارة الطاقة والمناجم، بُغية إنجاز وحدة معالجة خاصة بخام الحديد على مستوى ولاية النعامة، بشراكة جزائرية صينية، وذلك لما تتوفره من غاز وكهرباء وماء، ويتضمن هذا المشروع معالجة 18 مليون طن، لانتاج القوالب والقضبان الحديدية، وهي مادة تجارية تدخل في الصناعة المعدنية الحديدية، حيث ستغذي المصانع الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وبالنظر إلى الكميات الكبيرة المستخرجة من خام الحديد على مستوى غار جبيلات، أكد متحدّثنا عن اهتمام بعض الشركات العالمية المختصة في صناعة الحديد، بشراء الخام المستخرجة من حديد غار جبيلات، مفيدا باحتمالية بيع جزء من الخامات المخزنة، في انتظار انطلاق المصانع والوحدات التحويلية.