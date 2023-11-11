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رياضة

استدعاء 10 حكّام في أمر مُثير للجدل

علي بهلولي
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استدعاء 10 حكّام في أمر مُثير للجدل

وجّهت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفاف”، السبت، استدعاءات إلى عشرة حكّام، طالبتهم بِالمثول أمام مكتبها.

وسيكون ذلك في جلسة بِتاريخ الـ 14 من نوفمبر الحالي.

وأدار هؤلاء الحكّام مقابلات تابعة للبطولة الوطنية بِقسمَيها الأوّل والثاني، الجمعة.

ولم تُوضّح “الفاف” سبب هذه الاستدعاءات، التي بدت أمرا “غير مألوف”، خاصّة من ناحية عدد الحكّام.

وبدا أن اللجنة الجديدة للتحكيم تُريد التأسيس لِثقافة غير مسبوقة، في تحذير إطارات السّلك في مطلع الموسم، من مغبّة إساءة إدارة المقابلات التي يُشرفون عليها.

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