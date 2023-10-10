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استشهاد صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت “مكان عملهم” بغزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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استشهاد صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت “مكان عملهم” بغزة (فيديو)
ح.م

استشهد صحفيان، فجر يوم الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية -وفا- بأن “طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل”.

وأدى ذلك إلى “استشهاد الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء. والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر”.

وأضاف المصدر ذاته “إصابة الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، بجراح خطيرة أُدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي”.

وشن العدوان الإسرائيلي “غارات عنيفة على حي الرمال غربي مدينة غزة. أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات”.

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