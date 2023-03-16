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استشهاد 4 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي جديد على جنين

الشروق أونلاين
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استشهاد 4 فلسطينيين في عدوان إسرائيلي جديد على جنين
ح.م
شهداء جنين

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 23 آخرون بجروح عصر الخميس، في عدوان جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و37 عاما، استشهدوا برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة.

واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين.

وأعلنت حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل حدادا على الشهداء، وناشدت المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم.

وارتفعت حصيلة الشّهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، إلى 88 شهيدا، بينهم 16 طفلا، وسيدة، وأسير في سجون الاحتلال.

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