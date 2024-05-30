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الجزائر

استقبال شعبي للرئيس تبون في ولاية خنشلة (صور)

الشروق أونلاين
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استقبال شعبي للرئيس تبون في ولاية خنشلة (صور)
ح.م
جانب من زيارة الرئيس تبون إلى خنشلة

حظي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، باستقبال شعبي من قبل أعيان ومواطني ولاية خنشلة، في مستهلّ الزيارة التي يجريها إلى الولاية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد عرفت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر الولاية، توافدا لجموع كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ورفع المواطنون الحاضرون لاستقبال الرئيس، على طول الشوارع الرئيسية للمدينة، الرايات الوطنية. “ولافتات ترحّب بقدومه، وتشيد بالأهمية الخاصة التي يوليها للولاية”.

وعلى مستوى شارع أحمد حفطاري، قام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من المواطنين، وتبادل أطراف الحديث مع البعض منهم، يضيف المصدر.

وقد أشرف الرئيس تبون، خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية خنشلة، على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية، على غرار:

  • إعطاء إشارة انطلاق إنجاز برنامج من 4 آلاف سكن بمختلف الصيغ،
  • طريق مزدوج يربط بين خنشلة وباتنة،
  • محطة قطار عصرية،
  • وإطلاق خط السكك الحديدية الرابط بين عاصمة الولاية وعين البيضاء بأم البواقي.
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