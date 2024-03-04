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رياضة

استنادا إلى إدارة ناديه.. هذا أوّل لاعب استدعاه بيتكوفيتش

علي بهلولي
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استنادا إلى إدارة ناديه.. هذا أوّل لاعب استدعاه بيتكوفيتش
ح.م
أحمد توبة رفقة زملائه في "الخضر"، خلال إجراء حصّة تدريبية بِكوت ديفوار في جانفي الماضي.

يخوض المنتخب الوطني مقابلتَين ودّيتَين بِالجزائر ضدّ بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

وإذا كان النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش قد استلم حديثا مهام تدريب “الخضر”، فإن إدارة نادي ليتشي الإيطالي أعلنت مساء الإثنين، عن استدعاء لاعبها أحمد توبة لِخوض مواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، مثلما ذكرت أسماء بعض زملاء له من جنسيات أُخرى.

ورغم أنه حضر وقائع كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، إلّا أن توبة تابع مقابلات “الخضر” من دكّة البدلاء.

وكانت المواجهة الودّية أمام المُضيّف منتخب الطوغو للاعبين المحلّيين، في الخامس من جانفي الماضي، آخر لقاء دولي لِتوبة مع “مُحاربي الصّحراء”.

ويُحسن توبة الإيطالية، اللّغة التي يُجيدها بِامتياز النّاخب الوطني الجديد، وهو ما يُسهّل مهمّة التواصل بينهما.

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