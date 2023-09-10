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اقتصاد

استيراد الدجاج المجمد.. وزارة الفلاحة تقرر

الشروق أونلاين
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استيراد الدجاج المجمد.. وزارة الفلاحة تقرر

سمحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة في إطار تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية.

وجاء في إشعار لوزراة الفلاحة موجه إلى المتعاملين الاقتصاديين مستوردي اللحوم أن إيداع ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد الدجاج المجمد يتم عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر إلى غاية 20 سبتمبر 2023.

وأوضحت الوزراة أن إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد اللحوم البيضا المجمدة متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

كما يوجب إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب.

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