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الجزائر

اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية .. الخارجية تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية .. الخارجية تصدر بيانا

أكدت وزارة الخارجية أن اعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي.

وجاء في بيان الخارجية، الخميس، “أخذت الجزائر علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي.”

وأضاف البيان “إن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غیر مبتور.”

وتابع البيان “إن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا ” المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.”

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التعليقات
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    عليهم التوحد في كيان واحد ويسموه مغرائيل .. طنجرة ولقات غطاها (تسول المروك الاعتراف من الكيان الصهيوني المنبوذ من شعوب العالم دليل على إفلاس المخزن أخلاقيا وسياسيا)

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