افتتاح عالمي لـ”الشان”

رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشان الجزائر لـ"الشروق":

أكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشان الجزائر، رشيد أوكالي أن رئيسي الاتحادَين الدولي والإفريقي لِكرة القدم جياني أنفانتينو وباتريس موتسيبي، سيحضران رسميا حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر.

وقال رشيد أوكالي في حديث خص به “الشروق”: “حفل افتتاح الشان المقرر الجمعة 13 جانفي ستحضره العديد من الشخصيات وفي مقدمتهم رئيس الفيفا انفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي وكل رؤساء الاتحادات الإفريقية، وبعض الشخصيات البارزة”، مضيفا: “هذه النسخة من كأس إفريقيا للاعبين المحليين ستكون من أنجح الدورات مثلما أكده رئيس الكاف موتسيبي مؤخرا، الجزائر جاهزة لاحتضان هذا العرس الإفريقي الكبير، وأن التغيير الطفيف الذي قمنا به في برنامج المنافسة، بموافقة الكاف طبعا، حتى نقدم أحسن نسخة لهذه المنافسة مثلما قال من قبل مسؤولي الكاف.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي سابقا ذو المواصفات العالمية حفل افتتاح منافسة الشان، مساء الـ 13 من جانفي 2023. وتلي الموعد في الساعة الثامنة مساء، إقامة مباراة الانطلاقة بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

وأضاف أوكالي قائلا: “كأس إفريقيا للاعبين المحليين ستكون فرصة واختبار حقيقي لنا خاصة وأننا مرشحون لاحتضان كأس إفريقيا 2025، وبفضل السلطات العليا للبلاد ووزير الشباب والرياضة والسادة الولاة، فكل الأمور تسير على أحسن ما يرام، ومستعدون لاستقبال ضيوف الجزائر ليكونوا في أحسن الظروف وأن تجرى المنافسة وفق البرنامج المسطر.

وأشار أوكالي أن “نجاح العاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت بوهران في الصائفة الماضية، مؤشر إيجابي على نجاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ومتأكدون من أننا سنعطي إيجابية للجزائر خاصة وأن المنافسة ستجرى في أربع مدن جزائرية وهي عنابة، قسنطينة، الجزائر ووهران، كل الأمور مضبوطة وجاهزون كما ذكرت لنكون عند حسن ظن الذين اختاروا الجزائر لتكون عروس القارة الإفريقة.

إعادة فتح ملعب “محمد بن سعيد” بمستغانم الثلاثاء

سيعاد الثلاثاء فتح ملعب “محمد بن سعيد” لمستغانم بمناسبة مباراة تسوية رزنامة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بين النادي المحلي ترجي مستغانم وغالي معسكر، بحسب ما علم من إدارة هذه المنشأة الرياضية.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من أشغال إعادة التهيئة التي خضع لها العشب الطبيعي للملعب المذكور التابع للمركب الرياضي ‘الرائد فراج’، وفق ما صرح به لوأج المدير العاملذات المركب تواتي بليدي.

ووصف هذا المسؤول أشغال إعادة التهيئة المعنية بـ”الناجحة”، بعدما تطلب القيام بها غلق الملعب لمدة شهرين تقريبا. وطوال هذه الفترة، اضطر الترجي، وكذلك النادي الجار الوداد الذي ينشط في بطولة ما بين الرابطات (المستوى الثالث)، لاستقبال المنافسين بعيدا عن مستغانم. وتتزامن عودة الترجي إلى ”حديقته” المفضلة مع استعداد الأخير لخوض منعرج حاسم في سباق الصعود إلى الرابطة الأولى، وهو المستوى الذي لم يلعب فيه النادي منذ 24 عاما.

ويأمل ترجي مستغانم في استعادة مركز الريادة الذي خسره للمرة الأولى هذا الموسم نهاية الأسبوع الماضي لصالح نجم بن عكنون. ولتحقيق ذلك، يتوجب على ‘الحواتة’ (اللقب الذي يطلق على الترجي) الفوز بمباراتهم المتأخرة لحساب الجولة الـ11 أمام غالي معسكر، علما وأنهم سيلعبون للمرة الثانية على ميدانهم السبت المقبل في إطار الجولة الـ13. ويتخلف الترجي بنقطة واحدة عن الرائد الجديد لمجموعة وسط-غرب، بعدما اكتفى بالتعادل في الجولة السابقة على ميدان شباب تموشنت بهدفين لكليهما بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الأول.

وتسبب هذا التعادل في إعلان المدرب بوزيان رحماني استقالته، لكن إدارة الفريق طمأنت باستمرار هذا التقني في منصبه، مضيفة أن تصريحه الذي أعقب المباراة السابقة ”كان تحت تأثير الغضب”. يذكر أن المتصدر في نهاية الموسم هو الذي يصعد بمفرده إلى الرابطة الأولى عن كل مجموعة من المجموعتين المكونتين لبطولة المستوى الثاني.

البطولة الإفريقية للمحليين 2023:

اتخاذ عدة إجراءات بوهران لإنجاح المنافسة الإفريقية

اتخذت السلطات الولائية بوهران عدة إجراءات في إطار استعدادات المدينة لاحتضان جانب من فعاليات البطولة الإفريقية لكرة القدم للمحليين (شان) المقررة بالجزائر (13 جانفي-4 فيفري) المقبلين، بحسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح أن اجتماعا ترأسه والي وهران سعيد سعيود عقد الأحد بمقر الولاية ”لضبط آخر التحضيرات” لاستقبال المنتخبات التي ستجري مبارياتها بملعب 40 ألف مقعد التابع للمركب الرياضي الجديد ”ميلود هدفي”.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للولاية ومديرو الهيئة التنفيذية المعنية قطاعاتهم بهذا الحدث ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية لبلديات وهران والسانيا وبئر الجير وإطارات الولاية، التطرق إلى عدة ملفات، وفق نفس المصدر. ويتعلق الأمر بإيواء المنتخبات الإفريقية الستة (الموزعة على مجموعتين اثنتين) التي تستضيفها وهران خلال الدور الأول، حيث أسدى الوالي تعليمات لإيفاد لجان مختلطة متكونة من مصالح مديريات الصحة والشباب والرياضة والسياحة والتجارة والبلدية والحماية المدنية، “للشروع في مراقبة الفنادق التي ستستقبل ضيوف وهران وتهيئتها حتى تكون جاهزة تماما”.

كما تطرق المجتمعون إلى ملف ملعب وهران الذي سيحتضن عشر مباريات كاملة خلال هذه البطولة الإفريقية، وكذا ملاعب التدريب وعددها ثلاثة، حيث وجه الوالي تعليمات لكل من مدير التجهيزات العمومية ومدير الشباب والرياضة لمعاينة هذه المرافق وتدعيم الإنارة الداخلية والخارجية، مثلما أشير إليه.

وكان للجانب الصحي أيضا حصته من النقاش خلال هذا الاجتماع، حيث تم التشديد على ضرورة ”توفير التغطية الصحية اللازمة للمشاركين في البطولة من خلال تجنيد فريق طبي متخصص في العلاج البدني وكذا تسخير مؤسسات صحية لاستقبال أي طارئ خلال المنافسات”، يضيف ذات المصدر.

يذكر أنها المرة الأولى التي تلعب فيها البطولة الإفريقية للاعبين المحليين بـ18 منتخبا، حيث تم توزيعها على ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات ومجموعتين أخريين من ثلاثة لكل منهما على أن يتأهل لربع النهائي الأول والثاني عن الأفواج الثلاثة الأولى، فيما سيتأهل لذات الدور المتصدر فقط عن الفوجين المتبقيين. وتتنافس بوهران فرق المجموعة الرابعة التي تضم مالي وأنغولا وموريتانيا وكذا المجموعة الخامسة المكونة من منتخبات الكاميرون والكونغو والنيجر. كما تستضيف المدينة أيضا مباراة عن الدور ربع النهائي وأخرى عن نصف النهائي فضلا عن المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث يوم 3 فبراير أي 24 ساعة قبل المقابلة النهائية المبرمجة بملعب براقي (الجزائر العاصمة) الجديد.

والي وهران يضبط آخر تحضيرات استقبال منتخبات الشان

أكد والي وهران سعيد سعيود في اجتماع هام عقده مساء الأحد جمعه بكافة مديري الجهاز التنفيذي ورؤساء البلديات لكل من وهران، السانيا وبئر الجير وإطارات اللجنة الأمنية، أن وهران جاهزة تماما للعرس الرياضي الإفريقي المرتقب من 13 جانفي إلى غاية 04 فيفري 2023، مشددا على ضبط كل الترتيبات اللازمة لاستقبال المنتخبات الإفريقية المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للمحليين في نسختها السابعة، التي ستجرى مبارياتها على أرضية ميدان مركب ميلود هدفي في وهران وذلك من بين المدن الجزائرية الأخرى الجزائر العاصمة، قسنطينة، عناية، التي ستستضيف منافسات “الشان”.

وحسم الوالي عدة نقاط مفصلية في هذا الشأن، حيث أعطى تعليمات لمديري قطاعي التجهيزات العمومية والشباب والرياضة لمعاينة ملعب مركب ميلود هدفي والملاعب التي ستحتضن تدريبات المنتخبات الإفريقية، مع تدعيم الإنارة الداخلية والخارجية، خاصة في ملعب ميلود هدفي، لكون المنافسات ستكون في الفترة المسائية.

كما فصل في ملف توفير التغطية الصحية، مشددا على ضرورة تسخير فريق طبي متخصص في العلاج البدني لتوفير التغطية الصحية الكاملة للمنتخبات، مع تجنيد المستشفيات لاستقبال أي طارئ خلال منافسات “الشان” وذلك دعما لجهود الدولة في إنجاح العرس الكروي الإفريقي .

كما تطرق سعيود، إلى ملف البيئة، خاصة علي طول المسار السياحي، موجها تعليمات صارمة لكل رؤساء البلديات والدوائر على وجه التحديد، وهران، السانيا، بئر الجير ومصالح مديرية البيئة وكل مديري مؤسسات النظافة للقضاء على كل النقاط السوداء علي مستوى الطرق المؤدية إلى الفنادق، التي ستستقبل ضيوف وهران، وكذا ملاعب التدريب والمسار السياحي وطريق الكورنيش والمسار المؤدي إلى جبل المرجاجو، لافتاً إلى أن أنظار القارة كلها مشدودة نحو هذا الحدث الرياضي القاري، الذي تريد الجزائر إنجاحه وهو النجاح الذي قد يكون امتدادا لنجاح قبول ملف الجزائر في استضافة نهائيات أمم إفريقيا 2025، التي تتبارى عدة دول للظفر بورقة تنظيمها، لافتاً إلى أن ساكنة وهران، مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط في هذه التظاهرة الرياضية للإسهام في إنجاحها بغرض الحفاظ على سمعة الجزائر ودعمها في تنظيم الكأس الإفريقية القادمة .

وحسب والي وهران، فإن الدولة تراهن على إنجاح هذه التظاهرة على غرار الألعاب المتوسطية الأخيرة التي احتضنتها وهران في الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى 6 جويلية.

كما تطرق الوالي في هذا الاجتماع إلى نقاط لا تقل أهمية عن الأولى، مثل إيواء المنتخبات الإفريقية، التي ستجري تدريباتها ومبارياتها في وهران، بحيث أعطى الوالي تعليمات بإيفاد لجان مختلطة متكونة من مصالح مديريات الصحة، الشباب والرياضة، السياحة، التجارة، مصالح البلدية والحماية المدنية للشروع في مراقبة دقيقة لكافة الفنادق التي ستستقبل ضيوف وهران وتهيئتها حتى تكون جاهزة تماما .

كما ألح على تجهيز وتوفير كافة الظروف الملائمة الأمنية منها للمنتخبات الـ10 المشاركة في هذه الكأس التي ستلعب في مركب هدفي ميلود وتتدرب على ملحقين آخرين في مدينة وهران، بحيث تم تفعيل وتشغيل كاميرات مراقبة جديدة لاسيما في المحاور التي تتردد عليها المنتخبات، لاحتواء أي طارئ.

معلوم أن اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين كانت حددت المباريات التي ستستضيفها مدينة وهران، بحيث يحتضن الملعب الرئيسي ميلود هدفي الذي يتسع لطاقة 40 ألف مقعد، مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة بمجموع ست منتخبات مشاركة في هذه النسخة السابعة من بطولة “الشان”، يتعلق الأمر بالمجموعة الرابعة ممثلة في منتخبات الكاميرون، الكونغو، النيجر، إضافة إلى المجموعة الخامسة مشكلة من مالي، أنغولا، موريتانيا .

بينما تم تحديد ثلاثة ملاعب مغطاة بالعشب الطبيعي لإجراء تدريبات هذه المنتخبات ويتعلق الأمر بملعب كاستور وملعبين ملحقين بمركب ميلود هدفي .

منتخب السودان يختار تونس للإعداد لـ “الشان”

اعتمد اتحاد كرة القدم السوداني برنامج إعداد منتخب المحليين، لبطولة أمم أفريقيا “الشان” التي تستضيفها الجزائر.

وسيخوض منتخب السودان معسكرا خارجيا في تونس يسبق مشاركته في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، وذلك خلال الفترة من 30 ديسمبر الجاري، لمدة أسبوعين، إذ يستمر حتى موعد السفر للجزائر. وكانت القرعة أوقعت المنتخب السوداني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات غانا والمغرب ومدغشقر، التي تقام منافساتها في ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة. وأكملت لجنة المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع قيادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر تونس. وكشف الاتحاد السوداني أن اختيار إقامة معسكر الإعداد لبطولة “الشان” في تونس، لأنها تشبه الجزائر من ناحية الأجواء والطبيعة العامة، التي يحتاج اللاعبون الاعتياد عليها قبل خوض البطولة القارية. وسيخوض منتخب السودان للمحليين خلال معسكره في تونس 4 مباريات ودية، من المقترح أن تكون ضد منتخبات تونس وليبيا والجزائر، فضلا عن منتخب رابع لم يحسم أمره بعد.

الكشف عن تميمة “شان” الجزائر هذا الخميس

أكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشان الجزائر، رشيد أوكالي، أن الكشف عن تميمة “شان” الجزائر، سيكون هذا الخميس بمقر اللجنة الكائن بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسيتم خلال الحفل الذي ستحضره العديد من الشخصيات ووسائل إعلام. وسيتم الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبلين، خلال حفل يحتضنه مقر اللجنة المنظمة المحلية، بمقر “الفاف”، بداية من الساعة الثالثة زولا. وسيكون الحفل متبوعا، بندوة صحفية ينشطها رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشان الجزائر، رشيد أوكالي.

المنتخب الكاميروني سيحضر “الشان”

نفى رشيد أوكالي، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لشان الجزائر، الأخبار المتداولة مؤخرا حول انسحاب المنتخب الكاميروني من بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المقررة في الجزائر.

وقال أوكالي في تصريحات صحفية، إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة مشيراً أن الهيئة التنظيمية لم تتلق لحد الساعة إشعاراً يفيد بانسحاب المنتخب الكاميروني من هذا العرس القاري. وأشار إلى أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أرسل قائمة لاعبيه الموسعة التي تؤكد مشاركته في المسابقة، مشيراً أن “كاف” لن يتسامح مع قرار من هذا القبيل، كونه سيتلقى عقوبة الحرمان من المشاركة في المنافسات القارية 5 سنوات.

صالون للباس التقليدي النسوي لشرق الجزائر خلال “الشان”

يرتقب تنظيم صالون مخصص للزي التقليدي النسوي الخاص بالشرق الجزائري بولاية قسنطينة، خلال فترة بطولة أمم إفريقيا. وذلك من أجل تعريف الوفود المشاركة بهذا التراث الوطني، بحسب ما علم من مصالح الولاية. واستنادا لذات المصالح، فإن هذه التظاهرة التي سيتم تنظيمها بالمتحف الوطني العمومي للفنون والتعابير الثقافية التقليدية ”قصر أحمد باي” تندرج في إطار البرنامج المحلي للتنشيط الجاري إعداده وفقا لتعليمات رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد الخالق صيودة، تحسبا للطبعة السابعة لهذه البطولة.

وأفاد المصدر بأن التحضيرات جارية حاليا بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون وكذا إدارة متحف “أحمد باي” من أجل إنجاح هذا الصالون الذي سيخصص لعنصر بارز في التراث الجزائري وهو الزي التقليدي النسوي لمنطقة الشرق الجزائري، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إغتنام فرصة هذا الحدث للترويج لتقاليد أخرى خالدة عبر مدينة الصخر العتيق مثل تقطير ماء الورد وأزهار البرتقال وغيرها.

وستشكل هذه التظاهرة أيضا فرصة لتسليط الضوء على جمال ورمزية قندورة “القطيفة” القسنطينية التي سيتم اقتراح إدراجها ضمن قائمة التراث غير المادي للإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، مثلما تمت الإشارة إليه. وسيتم إشراك مختصين في التراث الوطني بمعية مترجمين لعدة لغات بغية إعطاء الصدى المنتظر لهذه التظاهرة الثقافية وهو الترويج للزي التقليدي للشرق الجزائري لدى ممثلي الشعوب الإفريقية الذين سيقصدون قسنطينة في إطار هذه البطولة. ويتعلق الأمر بمبادرة محلية تهدف إلى مرافقة جهود الدولة الرامية إلى ترقية صورة الجزائر بالخارج، كما جرى شرحه. وسيشكل هذا الصالون أيضا فرصة للتعريف بقصر “أحمد باي” بقسنطينة الذي يتوفر على مجموعات تاريخية وأثرية وأيضا فنية، حسبما تم إيضاحه.

تعديل بسيط على برنامج المنافسة

وافقت الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم على طلب لجنة التنظيم المحلية لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين المقررة بالجزائر (13 جانفي- 4 فيفري)، على إجراء تعديل على برنامج المنافسة، بحسب ما أفاد به بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ووفق هذا التعديل، فإن المقابلة الافتتاحية للمجموعة الأولى (أ) بين الجزائر وليبيا الوحيدة المبرمجة ليوم 13 جانفي 2023 التي كانت مقررة آنفا على الساعة الخامسة مساء ستنطلق على الساعة الثامنة، بملعب براقي، وتكون الوحيدة المبرمجة في هذا اليوم.

أما المقابلة الثانية لذات المجموعة بين إثيوبيا وموزمبيق، فتم تأخيرها ليوم 14جانفي على الساعة الثانية زوالا، بحسب ما أوضحه نفس المصدر. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ 18 المشاركة في الدورة إلى خمس مجموعات، تتكون الثلاث الأولى من أربعة منتخبات، فيما تضم المجوعتان المتبقيتان (الرابعة والخامسة) ثلاثة منتخبات فقط. وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث الأولى للدور ربع النهائي، فيما يكون صاحبا المركز الأول في المجموعتين الرابعة والخامسة الوحيدين المتأهلين لذات الدور.

برنامج الدور الأول:

الجمعة 13 جانفي 2023 (ملعب براقي)

الساعة الـ 20.00: الجزائر – ليبيا

السبت 14 جانفي 2023:

الساعة الـ 14.00: إثيوبيا – موزمبيق (براقي)

الساعة الـ17.00: جمهورية الكونغو الدمقراطية – أوغندا (عنابة)

الساعة الـ20.00: كوت ديفوار – السنغال (عنابة)

الأحد 15 جانفي 2023 (قسنطينة)

الساعة الـ17.00: المغرب – السودان

الساعة الـ20.00: مدغشقر – غانا

الاثنين 16 جانفي 2023 (وهران):

الساعة الـ17.00: مالي – أنغولا

الساعة الـ20.00: الكامرون – كونغو

الثلاثاء 17 جانفي 2023 (براقي):

الساعة الـ17.00: موزمبيق – ليبيا

الساعة الـ20.00: الجزائر – اثيوبيا

الأربعاء 18 جانفي 2023 (عنابة)

الساعة الـ17.00: جمهورية الكونغو – كوت ديفوار

الساعة الـ20.00: السنغال – أوغندا

الخميس 19 جانفي 2023 (قسنطينة)

الساعة الـ17.00: المغرب – مدغشقر

الساعة الـ20.00: غانا – السودان

الجمعة 20 جانفي 2023 بوهران

الساعة الـ17.00: أنغولا – موريتانيا

الساعة الـ20.00: النيجر – كونغو

السبت 21 جانفي 2023:

الساعة الـ20.00: ليبيا – إثيوبيا (عنابة)

الساعة الـ20.00: الجزائر – موزمبيق (براقي)

الأحد 22 جانفي 2023:

الساعة الـ20.00: السنغال – جمهورية الكونغو (عنابة)

الساعة الـ20.00: أوغندا – كوت ديفوار (براقي)

الاثنين 23 جانفي 2023:

الساعة الـ20.00: غانا – المغرب (قسنطينة)

الساعة الـ20.00: السودان – مدغشقر (وهران)

الثلاثاء 24 جانفي 2023:

الساعة الـ17.00: موريتانيا – مالي (وهران)

الساعة الـ20.00: النيجر – الكامرون (وهران)