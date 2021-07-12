اقتناء مليون و600 ألف جرعة لقاح جديدة

على متن طائرة عسكرية

وصلت الأحد إلى القاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون و600 ألف جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه “مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حطت الأحد 11 جويلية 2021 بالقاعدة الجوية ببوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون وستة مائة ألف (1.600.000) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية”.

وتأتي هذه العملية في انتظار دفعات أخرى سيتم استلامها في الأيام القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية، لتؤكد مرة أخرى –يضيف البيان– أن الجيش الوطني الشعبي “يظل دائما بكامل مقوماته في أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف”.