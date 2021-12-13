الأحزاب تشرع في حصد “غنائم” المحليات!

البلديات الغنية والكبرى "تسيل لعاب" التشكيلات السياسية

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإثنين، في الإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاقات المحلية، وذلك ساعات بعد صدور نتائج آخر الطعون المودعة لدى مجلس الدولة، في وقت لا تزال عملية تنصيب المجالس المنتخبة من قبل ممثلي ولاة الجمهورية متواصلة.

السلطة المستقلة تعلن عن النتائج النهائية للطعون

تلقت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في محليات 27 نوفمبر الفارط، النتائج النهائية للانتخابات وذلك بناء على ما أسفرت عنه نتائج الطعون المودعة لدى مجلس الدولة، وحسب مصادر “الشروق”، فإن الإعلان عن النتائج كان من قبل مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الولايات، وهذا حسب كل دائرة انتخابية، لتشرع بذلك كل المجالس المنتخبة عبر ربوع الوطن وبصفة رسمية في عملية التنصيب ما عدا تلك التي تواجه انسدادا بسبب خلافات واختلالات داخلية أرجعها الكثير من المنتخبين لسوء معالجة قانون الانتخابات لبعض الحالات المتعلقة بحصول قائمة انتخابية على ما نسبته 35 بالمائة بمفردها.

في وقت تؤكد فيه، مصادرنا على أن تنصيب المجالس البلدية، وكذا الولائية يسير بصفة عادية في الولايات الجنوبية، وكذا الشرقية على غرار ولاية قسنطينة وعنابة وجيجل، في حين لا تزال المدن الكبرى في الشمال تواجه عدة عراقيل في التنصيب بسبب الانسدادات وعدم التوصل إلى اتفاق بين المنتخبين وهو الأمر الحاصل في ولايتي العاصمة ووهران التي لم يفصل فيهما بصفة نهائية، يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش على أن عملية تنصيب المجالس بالنسبة لحمس لا تزال مستمرة، مشيرا أن أكبر البلديات كانت من نصيبهم على غرار بلديتي وهران وعنابة، وكذلك قسنطينة إضافة إلى البليدة وبلدية المسيلة، في انتظار أن يتم ترسيم النتائج بصفة نهائية.

من جانبه، يؤكد القيادي في حركة البناء الوطني وهاب قلعي أن حزبه يتجه نحو استكمال تنصيب كافة المجالس التي حاز فيها على الأغلبية وفاز بها برئاسة البلدية، مشيرا أن حركة البناء تمكنت ولأول مرة من افتكاك أهم البلديات على المستوى الوطني في انتظار فقط ترسيم النتائج قائلا: “في العاصمة تحصلنا على أهم البلديات على غرار بوزريعة والعاشور، في حين الصراع لا يزال متواصلا في بلديتي الكاليتوس وبراقي التي لم يفصل فيهما الأمر بعد”.

والأمر نفسه بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي لا يزال يصارع لافتكاك المزيد من البلديات بعد دخوله في تحالفات حزبية مع كل من حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، ليرفع بذلك من حصة ترأسه للبلديات في حدود 250 بلدية على المستوى الوطني دون احتساب المجالس الولائية التي لم يفصل في عددها بعد.