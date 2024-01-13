“الأرتروز” يُقعد أزيد من 30 بالمائة من الجزائريات فوق الخمسين

أكثر أمراض العظام انتشارا عند الجزائريين

يعتبر داء الإعتلال المفصلي، أو كما يعرف عند العامة بـ “الأرتروز”، أحد أكثر أمراض العظام انتشارا عند الجزائريين، ترددا على أقسام أمراض العظام والمفاصل ويشمل الرجال والنساء على حد سواء، ويرى مختصون في داء الروماتيزم ان هذا المرض ينتشر بصفة ملحوظة عند النساء، بداية من سن الخمسين، من شأنه أن يحوّل المصاب به إلى شخص مقعد، خاصة إذا تعلق الأمر بـ”أرتروز الركبة” بسبب تآكل وتفتت غضروف الركبة، ما يحدث تشوها بالمفاصل التي تحتك بعضها ببعض، ما ينتج عنه آلام حادة ويعيق حركة الشخص المصاب.

وكشفت دراسات سابقة أعدت بمستشفى دويرة أن قرابة 30 بالمائة من النساء الجزائريات اللائي يفوق سنهن 50 سنة مصابات بمرض التآكل

الغضروفي “الأرتروز”، لعدة عوامل من بينها توقف عمل الهرمون الأنثوي بسبب انقطاع العادة الشهرية، زيادة على الوزن الزائد الذي يمثل حملا ثقيلا على

المفاصل،والذي يستلزم في بعض الاحيان اللجوء إلى تدخلات جراحية للتخفيف من الآلام. ومع ذلك، يؤكد مختصون أنه من الضروري أن ندرك أن الطريق لتحقيق التعافي الكامل لا يخلو من تحديات بارزة ما بعد العمليات الجراحية، لان بعض المصابين بداء الأرتروز الذين قاموا بتدخل جراحي قد يعانون من عدم الراحة المستمرة بعد الجراحة، وعليه يفرض على المصاب المتابعة الطبية المنتظمة مع الجراح وأخصائي العلاج الفيزيائي لمراقبة مدى تقدم مرحلة التعافي، فضلا على اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على الوزن الصحي .

ورغم أن الآثار الناجمة عن العمليات الجراحية لتدخلات الأرتروز يمكن أن تشكل تحديات، إلا أن اتباع نهج استباقي، للعلاج من خلال إعادة التأهيل، بإمكانه تعزيز الشفاء .