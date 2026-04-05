الأرجنتين تُصعد ضد إيران.. وطهران تعلق: “إساءة لا تغتفر”

أعلنت الأرجنتين طرد كبير الدبلوماسيين الإيراني، عقب أيام من تصنيفها الحرس الثوري كتنظيم إرهابي في خطوة وصفتها طهران بأنها ترقى إلى مستوى “إساءة لا تغتفر”

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية، السبت، إنها طردت كبير الدبلوماسيين الإيرانيين مع تزايد التوترات بين إيران والحكومة في الأرجنتين المتحالفة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية بابلو كيرنو في تدوينة على منصة “إكس” إن القائم بالأعمال الإيراني محسن سلطاني طهراني غادر البلاد «امتثالا» لقرار صدر يوم الخميس منح الدبلوماسي الإيراني 48 ساعة لمغادرة الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت الأرجنتين أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني “منظمة إرهابية”.

وسيمكن هذا الإجراء الحكومة الأرجنتينية من فرض عقوبات مالية ضد أولئك الذين يتعاملون تجاريا مع هذا الفرع من القوات المسلحة الإيرانية ومصادرة أي أصول قد يمتلكها في الأرجنتين.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية على التصنيف ببيان قالت فيه إن تصرفات الأرجنتين ترقى إلى مستوى «إساءة لا تغتفر» بتأثير من الولايات المتحدة.