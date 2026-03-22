“الأرجنتين هو المرشح الأول وسننافس النمسا للتأهل إلى الدور الثاني”

قال إننا لن ندخل المباراة أمام بطل العالم خاسرين مسبقا.. بيتكوفيتش

قال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إن منتخب النمسا ”سيكون المنافس الرئيسي للجزائر على المركز الثاني في المجموعة العاشرة”-، خلال نهائيات كأس العالم 2026 المقررة من 11جوان إلى 19 جويلية 2026 بكل من المكسيك-، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيتكوفيتش خلال ندوة صحفية عقدها بملعب نيلسون مانديلا أن “مجموعتنا صعبة جدًا، سنواجه بطل العالم، والجميع لا يرشحنا للفوز، لكننا يجب أن ندخل المباراة دون التفكير في أننا خسرنا مسبقًا، منتخب الأرجنتين-، باعتباره-، حامل اللقب-، سيكون المرشح فوق العادة لاحتلال صدارة المجموعة-، فيما أن النمسا التي حققت تقدما كبيرا-، ستكون المنافس الرئيسي لنا على التأهل للدور التالي”.

وأضاف أن “الأردن-، رابع المنتخبات في المجموعة-، ورغم تواجده للمرة الأولى في المونديال-، فسيمثل منافسا جديا لكل منتخبات المجموعة ويجب الحذر منه. فقد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة-، ويتيح له مستواها الجيد-، الأمل في التأهل للدور الثاني-، ما يجعله أيضا منافسا آخر لا يستهان به. فعلينا التعامل معه بجدية لتجنب أي مفاجآت”.

وبخصوص عدم استدعاء بغداد بونجاح، قال بيتكوفيتش: “نعرف بونجاح جيدًا، لكن هذه المرة أردنا منح الفرصة للاعبين آخرين وبناء مستقبل الكرة الجزائرية..”

وفي ما يتعلق بوفرة اللاعبين، صرح المدرب: “أفضل أن أملك مشاكل في الاختيار على ألا أجد لاعبين، لدينا خيارات عديدة في وسط الميدان وسنختار الأفضل لكأس العالم”. أما بخصوص حراسة المرمى، فكشف: “قمنا بتقييم العديد من الحراس، لدينا 11 حارسًا في القائمة الموسعة، واخترنا مزيجًا بين الخبرة والشباب للعمل معهم”.

وأنهى حديثه قائلا: “بعد هذا التربص، سيكون لدينا شهران لتقييم الجميع قبل إعلان قائمة كأس العالم، وسنستفيد من عشرة أيام للتحضير النهائي، لأننا رأينا في كأس إفريقيا الأخيرة أن روح المجموعة تصنع الفارق”.