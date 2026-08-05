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الجزائر

الأرصاد الجوية: أمطار رعدية وحر شديد في عدد من الولايات يومي الأربعاء والخميس

الشروق أونلاين
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الأرصاد الجوية: أمطار رعدية وحر شديد في عدد من الولايات يومي الأربعاء والخميس

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تقلبات في أحوال الطقس تشمل أمطارا رعدية وموجة حر وزوابع رملية، وذلك ضمن تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، يمس عددا من الولايات.

وأوضحت النشرة أن الأمطار الرعدية المرتقبة، اليوم الأربعاء، ستشمل ولايات سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، البيض، النعامة، برج باجي مختار وعين قزام.

كما نبهت إلى تسجيل موجة حر في ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، عين صالح وأدرار، في حين يُتوقع هبوب زوابع رملية على ولايتي عين صالح وتمنراست.

وبخصوص توقعات يوم الخميس 6 أوت، أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التقلبات، مع توقع تساقط أمطار رعدية على ولايات الأغواط، البيض، النعامة وبشار، بالتزامن مع موجة حر تمس ورقلة، تندوف وأدرار.

كما يرتقب استمرار هبوب الزوابع الرملية في ولايات عين صالح، تمنراست وعين قزام.

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