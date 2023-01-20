ثلوج بسمك يصل 20 سم عبر 22 ولاية بداية من السبت

أعلنت نشرية لديوان الأرصاد الجوية، عن تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 600 متر عبر 21 ولاية بداية من السبت.

وتخص هذه النشرية التي وضعت في خانة “برتقالي” ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريرج، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وينتظر أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سنتمتر طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الأحد في نفس التوقيت على الأقل.

ثلوج على مرتفعات 900 متر وأمطار عبر 16 ولاية الجمعة

وأعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في توقعاته حول حالة الطقس ليوم الجمعة، تساقط ثلوج عبر مرتفعات مناطق الوسط والغرب الجزائري والتي يفوق علوها 900 م، إلى جانب أمطار بعدة ولايات وسطى وشرقية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر نشره الديوان، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بو عريريج، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس، البويرة والبليدة.

وتمتد صلاحية التنبيه من صبيحة الجمعة وإلى غاية المساء.

وحسب الديوان فإنه يرتقب تسجيل تساقط ثلوج عبر المرتفعات الواقعة في المناطق الوسطى الشرقية، والتي يتجاوز علوها 900 إلى 1000 متر.

كما أشارت التوقعات إلى تساقط ثلوج بالمرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 1100 و1200 متر.

كما أكدت توقعات ديوان الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار متفرقة بمناطق غربية بعد ظهر الجمعة مع طقس بارد، فيما يزداد حجم هذه الأامطار بالمناطق الوسطى والشرقية.

ثلوج على مرتفعات 800 متر وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات يوم الخميس

وأعلنت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ليوم الخميس استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات.

بالنسبة لنشرية الأمطار التي نشرها ديوان الأرصاد الجوية:

الولايات المعنية:

سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة ، وسوق أهراس.

الكمية المقدرة:

بين 20 و40 ملم والتي يمكن أن تصل محليًا أو تتجاوز 50 ملم.

صلاحية النشرية:

من الأربعاء 18 يناير 2023 على الساعة 6 مساءً إلى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 6 مساءً

نشرية 2

الولايات المعنية:

الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وعين الدفلى والبليدة والمدية.

الكمية المقدرة:

بين 30 و40 ملم

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 3 صباحًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 سا

نشرية 3

الولايات المعنية:

تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، تيسمسيلت ، تيارت وسعيدة.

الكمية المقدرة:

بين 20 و 40 ملم.

نشرية الثلوج

الولايات المعنية:

سكيكدة ، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة وباتنة.

السمك المقدر:

بين 05 و 10 سم.

صلاحية :

الخميس 19 يناير 2023 من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

نشرية 2

الولايات المعنية:

تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، الشلف ، تيسمسيلت ، عين الدفلة ، مديعة ، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة ، تيارت ، سعيدة.

السمك المقدر:

بين 10 و 20 سم.

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا.

نشرية 3

الولايات المعنية:

نعامة ، البيض ، الأغواط والجلفة.

السمك المقدر:

بين 05 و 10 سم.

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 6 مساءً حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 9 صباحًا.