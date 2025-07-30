“الألعاب الإفريقية المدرسية ترسي أسس مشروع طموح ومستدام”

رئيس جمعية الكونفدراليات الإفريقية للألعاب الأولمبية، حامد كالكابا مالبوم:

أكد رئيس جمعية الكونفدراليات الإفريقية للألعاب الأولمبية، حامد كالكابا مالبوم، أن النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية، التي تحتضنها الجزائر،”تعد حجر أساس لمشروع طموح ومستدام في خدمة الشباب الرياضي الإفريقي”.

وأوضح كالكابا، في تصريح لـواج” أن “هذه الألعاب ليست منافسة عادية، بل تمثل آلية استراتيجية لاكتشاف المواهب الرياضية الإفريقية ومتابعتها ومرافقتها”، مشيرا إلى أن “جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، بالتعاون مع الهيئة التي يترأسها، تسعيان إلى إنشاء قاعدة بيانات قارية وإطار منظم لمرافقة هذه المواهب إلى غاية المستوى العالي”.

وأعرب عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى عن “امتنانه العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على دعمه المتواصل ورؤيته المستنيرة، التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم هذا الحدث الهام وإنجاحه”.

واعتبر أن “هذه الدورة الأولى ناجحة على عدة مستويات، وتظهر بوضوح أن إفريقيا قادرة على تنظيم منافسات رياضية كبرى موجهة لشبابها، بفضل انخراط الاتحاديات الرياضية، وجودة التنظيم، والتزام السلطات الجزائرية الذي يستحق كل التقدير والاحترام”.

وبحسب ذات المتحدث، فإن الشراكة الفنية بين هيئته والأولمبية الوطنية الإفريقية في تنظيم هذه الدورة تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئات الإفريقية، وهو أمر يبعث على الفخر، لكون خبرات الهيئتين أصبحت تسخر اليوم لخدمة شباب القارة.

وفي رده على دور الكونفدراليات في إعداد اللوائح الفنية، نوه كالكابا بـ”الجدية والمهنية” التي أظهرتها الهيئات الرياضية القارية، التي عملت، على حد تعبيره، بدقة لوضع قوانين فنية تتماشى مع الواقع المدرسي والقاري، مع احترام المعايير الدولية، ما يضمن مصداقية وتنافسية هذه الألعاب.

وأضاف في هذا الشأن أن ” الكونفدراليات الإفريقية باتت أكثر نضجا وتمتلك اليوم كفاءات تقنية وخبراء مؤهلين ورؤية واضحة لمهامها. هذه المنافسة تمثل فرصة إضافية لتعزيز قدراتها، وأنا واثق -كما أضاف- من أنها قادرة تماما على تلبية متطلبات مثل هذه التظاهرات”.

من جهة أخرى، اعتبر أن “هذه الألعاب الإفريقية المدرسية جاءت لتسد فراغا مهما في أجندة المنافسات القارية، وتشكل إطارا بناء لتطوير وصقل المواهب الشابة في إفريقيا”.

يذكر، أن اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، الذي تأسس خلال الجمعية العامة المنعقدة في 12 أكتوبر 2024 بياوندي (الكامرون)، يضم 28 اتحادا رياضيا أولمبيا صيفيا، يشكلون العمود الفقري للرياضة على مستوى القارة.

وتقام النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية من 26 جويلية إلى 5 أوت 2025، في كل من مدن: قسنطينة، عنابة، سطيف وسكيكدة، بمشاركة 1700 رياضي (1000 ذكورا و700 إناثا) يمثلون 47 دولة إفريقية.

أصداء.. أصداء.. أصداء..

-سطرت مديرية الثقافة والفنون لولاية عنابة برنامجا ثقافيا متنوعا بمناسبة احتضان الجزائر للدورة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية وذلك لفائدة الوفود المشاركة على مستوى القرية الرياضية بـ”البوني” بهدف إبراز التراث الثقافي الجزائري وتعزيز التبادل الثقافي بين شباب القارة الإفريقية من خلال إقامة عروض فنية ومعارض حرف تقليدية.

-أجمعت الوفود الإفريقية المشاركة في الألعاب المدرسية القارية بعنابة عن ارتياحها الكبير لظروف الإقامة الممتازة والتنظيم المحكم، مبدية إعجابها أيضا بالطبخ الجزائري المتوسطي الذي هو من صميم التغذية الصحية السليمة للرياضيين.

– الألعاب المدرسية الإفريقية هي بمثابة فرصة لإبراز وتأكيد قدرات الجزائر التنظيمية ورسالة واضحة بأن الدول الإفريقية قادرة على إقامة تظاهرات كبرى في ظروف مثالية، حيث جمعت هذه الدورة بين التنافس الرياضي والتبادل الثقافي والتقارب بين شعوب القارة السمراء.

– لقي الرياضيون الأفارقة ترحابا كبيرا من ساكنة ولاية عنابة أينما ذهبوا واندمجوا في أوساطها عبر التواصل مع المواطنين والتعبير عن الغبطة والسرور لأنهم ببساطة في بلدهم الثاني الجزائر.

– أكد العديد من الرياضيين الشباب والمدربين أن زيارتهم إلى مدينة عنابة كانت فرصة لاكتشاف واحدة من أجمل المدن الساحلية في الجزائر، حيث أبدوا انبهارهم بجمال شاطئ عمر ريزي وساحة الثورة ومعالم تاريخية أخرى، معتبرين أن ذلك يعكس الحرص على الترويج للصورة الحضارية والثقافية للبلاد وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الإفريقية.

– عبر عدد من الرياضيين الكونغوليين عن إعجابهم بأجواء عنابة الصيفية المعتدلة بالنسبة لهم، معتبرين أن الحرارة لم تكن مفرطة، كما ساهمت نسمات البحر التي تهب على المدينة في خلق أجواء مريحة سواء في أثناء الإقامة أم خلال التنقل والتدريبات.

– لوحظ تدخل مدربين جزائريين في المصارعة والملاكمة لتوجيه وتحفيز بعض الرياضيين الأفارقة الشباب وهو ما أسعد طاقمهم الفني لأنه بمثابة سند معنوي مهم وتعزيز روح التعاون بينهم.

بعد تألقه المميز في نيجيريا

وزير الرياضة يستقبل الفريق الوطني للكراتي دو

احتفاءً بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني للكاراتي دو خلال مشاركته في البطولة الإفريقية التي احتضنتها نيجيريا من 20 إلى 26 جويلية 2025، خصّ وزير الرياضة السيد وليد صادي، استقبالا رسميًا بمقر الوزارة لأعضاء الفريق الوطني، الذين رفعوا راية الجزائر عالياً على الساحة القارية.

الاستقبال جرى في أجواء يملؤها الفخر والاعتزاز، بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحادية الجزائرية للكاراتيه دو، يتقدمهم رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب التنفيذي، حيث قُدمت التهاني للرياضيين على الأداء المشرف والروح القتالية العالية. وقد أسفرت هذه المشاركة عن حصيلة إجمالية بلغت 13 ميدالية، في إنجاز يعكس مستوى الانضباط الذي ميّز عناصر المنتخب الوطني خلال المنافسة. نتائج متميزة تؤكد استعداد المنتخب الوطني لمواجهة تحديات أكبر، وفي مقدّمتها الألعاب العالمية وبطولة العالم للكاراتي دو، المقررة شهر نوفمبر 2025 بجمهورية مصر العربية.وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على التزام الوزارة بمرافقة هذه النخبة الواعدة، وتوفير الظروف المثلى لها للتحضير الجيد للاستحقاقات الدولية المقبلة. كما دعا إلى مواصلة العمل بروح الفريق والاستثمار أكثر في الطاقات الشبانية، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتطوير الرياضة الوطنية.

الألعاب الإفريقية المدرسية – الجزائر 2025

بداية موفقة للمنتخب الوطني للذكور لكرة اليد

انطلقت منافسة رياضة كرة اليد رجال للألعاب الإفريقية المدرسية في طبعتها الأولى الجزائر 2025، حيث احتضنت القاعة المتعددة الرياضات علي بوالشعور، ببلدية أمجاز الدشيش بسكيكدة منافسة الذكور والإناث، أين سجلت فتيات الجزائر بداية مخيبة بعد تلقيهم هزيمة مفاجئة على يد المنتخب البينيني بنتيجة 31 مقابل 33، في حين سحق المنتخب الوطني للذكور نظيره البينيني بنتيجة 34 مقابل 13، علما أن زملاء الهداف عادل قطوش أنهوا الشوط الأول متقدمين في النتيجة 18 مقابل 7، مستفيدين من النقص العددي للمنتخب البينيني بعد طرد اللاعب سيكيرو رشدان بسبب اللعب الخشن، ورغم ذلك فإن الحارس كواقو طوماس تصدى للعديد من الهجمات، هذا ويواجه مساء اليوم إناث الجزائر نظيرهن من البينين في مقابلة رد الاعتبار والتتويج بلقب الدورة، وفريق الذكور يواجه نفس المنافس في مقابلة تحديد بطل هذه النسخة الاولى من هذه الألعاب الإفريقية المدرسية في طبعتها الأولى الجزائر 2025.