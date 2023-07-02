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رياضة

الألعاب العربية بِالجزائر انطلقت وهذه هي نتائج كرة القدم

علي بهلولي
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الألعاب العربية بِالجزائر انطلقت وهذه هي نتائج كرة القدم
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي السودان (بِالزيّ الأبيض) ولبنان.

انطلقت مساء الأحد، مسابقة كرة القدم الخاصّة بِالألعاب العربية نسخة الجزائر 2023.

وفي مباراة عن الفوج الأوّل احتضنها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، فاز منتخب السودان بِثلاثية نظيفة على نظيره اللبناني.

وبِالميدان ذاته، يُواجه المنتخب الأولمبي الجزائري نظيره من سلطان عمان، الأحد انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني لُعب بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة، تعادل منتخب السعودية بِهدف لِمثله مع مُنافسه السوري (الصورة المُدرجة أدناه/ السعوديون بِاللّباس الأبيض).

وبِالملعب نفسه، تتبارى فلسطين مع موريتانيا، الأحد انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.

ووجب التذكير، بِأن الانطلاق الرّسمي للألعاب العربية، سيكون بِإقامة حفل الافتتاح بِملعب “5 جويلية 1962” مساء الأربعاء المقبل.

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