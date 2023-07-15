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رياضة

الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز بالبرونزية

عمر سلامي
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الألعاب العربية.. هذا ما قاله المدرب بوشكريو بعد إحراز بالبرونزية
ح.م
المدرب بوشكريو رفقة لاعبي المنتخب

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد، صالح بوشكريو، بعد الفوز على العراق والتتويج بالبرونزية، أن المهم هو منح الفرصة للاعبين جدد في الفريق.

وقال بوشكريو في تصريحات له عقب المباراة: ” لن أتكلم عن الميدالية، بل سأتحدث عن لاعبين جدد في الفريق، لأن الهدف الأول مشاركة الشبان، وهناك عديد اللاعبين الذين أظهروا إمكانياتهم”.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: ” الإرادة كانت موجود، وحتى من الناحية البدنية كنا في المستوى، وحتى يكون لديك فريق قوي يجب اللعب إلى آخر دقيقة من المباراة، وهذا ما رأيناه، كما أن هذا الأمر سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة في المستقبل”.

وأحرز المنتخب الجزائري لكرة اليد الميدالية البرونزية في الألعاب العربية، فيما توج منتخب قطر بالذهبية، ونال المنتخب السعودي الميدالية الفضية.

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