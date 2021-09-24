-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الأمم المتحدة تعلق على قرار غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المغرب

الشروق أونلاين
  • 26647
  • 1
الأمم المتحدة تعلق على قرار غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المغرب

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، في تعليق له على قرار الجزائر غلق مجالها الجوي أمام المغرب، البلدين إلى إطلاق “حوار إيجابي” لحل المشاكل العالقة بينهما.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن موقف غوتيريش من إعلان الجزائر، الأربعاء الماضي، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية “الأمين العام يعتقد بقوة أنه من المهم للدولتين (المغرب والجزائر) أن ينخرطا في حوار إيجابي لحل المشاكل العالقة بينهما، نظرا لأهمية البلدين في المنطقة”.

وأضاف دوجاريك: “نريد أن نرى الدولتين وهما يتمتعان بأفضل علاقات ثنائية ممكنة”.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد رفض الجزائر لأي وساطة في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحل واضح وهو وقف النظام المغربي لحملاته العدائية واستهداف الجزائر دون الحاجة إلى طرف ثالث.

مقالات ذات صلة
نساء ضمن المتهمين بافتعال الحرائق بقالمة

نساء ضمن المتهمين بافتعال الحرائق بقالمة

تقرير دولي: الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الغواصات

تقرير دولي: الجزائر الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الغواصات

الرئيس تبون يجتمع مع الولاة السبت المقبل 

الرئيس تبون يجتمع مع الولاة السبت المقبل 

وصل التسجيل عبر المنصة الرقمية غير إجباري

وصل التسجيل عبر المنصة الرقمية غير إجباري

أساتذة يشترطون أدوات مدرسية من علامات عالمية!

أساتذة يشترطون أدوات مدرسية من علامات عالمية!

تلاميذ يمارسون أشغالا شاقة لاقتناء الأدوات المدرسية

تلاميذ يمارسون أشغالا شاقة لاقتناء الأدوات المدرسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • حمبد

    لا خير في نظام المغرب

    -4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد