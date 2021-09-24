الأمم المتحدة تعلق على قرار غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المغرب

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، في تعليق له على قرار الجزائر غلق مجالها الجوي أمام المغرب، البلدين إلى إطلاق “حوار إيجابي” لحل المشاكل العالقة بينهما.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن موقف غوتيريش من إعلان الجزائر، الأربعاء الماضي، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية “الأمين العام يعتقد بقوة أنه من المهم للدولتين (المغرب والجزائر) أن ينخرطا في حوار إيجابي لحل المشاكل العالقة بينهما، نظرا لأهمية البلدين في المنطقة”.

وأضاف دوجاريك: “نريد أن نرى الدولتين وهما يتمتعان بأفضل علاقات ثنائية ممكنة”.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد رفض الجزائر لأي وساطة في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحل واضح وهو وقف النظام المغربي لحملاته العدائية واستهداف الجزائر دون الحاجة إلى طرف ثالث.