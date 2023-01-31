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رياضة

الأمن الوطني يعلن عن إجراءات خاصة بالأنصار في ملعب وهران

عمر سلامي
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الأمن الوطني يعلن عن إجراءات خاصة بالأنصار في ملعب وهران
ح.م
ملعب ميلود هدفي بوهران

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إجراءات خاصة بأنصار “الخضر”، بمناسبة لقاء نصف نهائي الشان، بين الجزائر والنيجر، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها أن فتح أبواب ملعب ميلود هدفي سيكون بداية من الساعة الواحدة ظهرا.

وأضافت أنه على كل شخص لا يملك تذكرة إلكترونية، خاصة بالمباراة، الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه.

كما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن التذكرة صالحة لشخص واحد، حتى بالنسبة للعائلات.

وأعلنت مديرية الأمن الوطني عن تشكيل للشرطة حول محيط الملعب بالكامل لتسهيل حركة المركبات وتوجيه الأنصار الراجلين الحاملين للتذاكر.

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