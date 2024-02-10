الأمين العام للناتو “يجب أن نستعد لمواجهة قد تستمر عشرات السنين”

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس الوزراء السابق للنرويج، ينس ستولتنبرغ، الدول الأوروبية للرفع من إنتاجها للسلاح، محذرا من مواجهة مع روسيا.

ففي مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية نشرتها اليوم السبت، 10 فيفري، وتناولتها وسائل إعلامية، قال ينس ستولتنبرغ “نحن بحاجة إلى تجديد قاعدتنا الصناعية وتطويرها بسرعة أكبر، من أجل زيادة عمليات التسليم إلى أوكرانيا وتجديد مخزوننا.”

ليضيف الأمين العام للناتو “وهذا يعني الانتقال من الإنتاج البطيء في أوقات السلم إلى الإنتاج السريع في أوقات الصراع”، ويشير “طالما أننا نستثمر في أمننا ونظل متحدين، فسوف نستمر في ردع العدوان”.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال أنه “لا يوجد تهديد عسكري وشيك ضد دولة حليفة (لحلف الناتو).”، لكن في الوقت نفسه، الكرملين يطلق بانتظام تهديدات ضد دول الناتو، يقول ستولتنبرغ.

كما شدد على أن الإجتياح الروسي لأوكرانيا أظهر أن “السلام في أوروبا لم يكن أمرا مفروغا منه”.

الأمين العام للحلف قال أن “الناتو لا يسعى إلى الحرب مع روسيا، لكن يجب أن نستعد لمواجهة قد تستمر لعقود”.