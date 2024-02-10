-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الأمين العام للناتو “يجب أن نستعد لمواجهة قد تستمر عشرات السنين”

الشروق أونلاين
  • 344
  • 0
الأمين العام للناتو “يجب أن نستعد لمواجهة قد تستمر عشرات السنين”
ح. م
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس الوزراء السابق للنرويج، ينس ستولتنبرغ، الدول الأوروبية للرفع من إنتاجها للسلاح، محذرا من مواجهة مع روسيا.

ففي مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية نشرتها اليوم السبت، 10 فيفري، وتناولتها وسائل إعلامية، قال ينس ستولتنبرغ “نحن بحاجة إلى تجديد قاعدتنا الصناعية وتطويرها بسرعة أكبر، من أجل زيادة عمليات التسليم إلى أوكرانيا وتجديد مخزوننا.”

ليضيف الأمين العام للناتو “وهذا يعني الانتقال من الإنتاج البطيء في أوقات السلم إلى الإنتاج السريع في أوقات الصراع”، ويشير “طالما أننا نستثمر في أمننا ونظل متحدين، فسوف نستمر في ردع العدوان”.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قال أنه “لا يوجد تهديد عسكري وشيك ضد دولة حليفة (لحلف الناتو).”، لكن في الوقت نفسه، الكرملين يطلق بانتظام تهديدات ضد دول الناتو، يقول ستولتنبرغ.

كما شدد على أن الإجتياح الروسي لأوكرانيا أظهر أن “السلام في أوروبا لم يكن أمرا مفروغا منه”.

الأمين العام للحلف قال أن “الناتو لا يسعى إلى الحرب مع روسيا، لكن يجب أن نستعد لمواجهة قد تستمر لعقود”.

مقالات ذات صلة
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو متهم بمحاولة الإنقلاب

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو متهم بمحاولة الإنقلاب

سفيرة الولايات المتحدة: الصراع في الصحراء الغربية استمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية

سفيرة الولايات المتحدة: الصراع في الصحراء الغربية استمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية

زيلينسكي يعفي فاليري زالوجني من قيادة الجيش الأوكراني

زيلينسكي يعفي فاليري زالوجني من قيادة الجيش الأوكراني

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات العامة

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يعلن فوزه في الانتخابات العامة

خيبة في المغرب تجاه موقف الجزائر السياديّ

خيبة في المغرب تجاه موقف الجزائر السياديّ

3 مترشّحين لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا

3 مترشّحين لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد