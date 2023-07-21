الأهلي السعودي يستكمل إجراءات ضم رياض محرز

في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة

أفادت قناة الإخبارية السعودية صباح الجمعة، بأن نادي الأهلي السعودي قد استكمل إجراءات التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، للالتحاق بصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت قناة الإخبارية عبر موقعها على “تويتر “النجم الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما له من حامل لقب رابطة بطل أوروبا مانشستر سيتي”، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر الأهلي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له إعلانا رسميا بعد.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد اعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم محرز إلى صفوفه مؤكدة “ان الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

والتحق قائد “الخضر” بالنادي “الازرق السماوي” في 2018 بعقد مدته خمسة مواسم قادما من ليستر سيتي بعقد مدته 68 مليون أورو.

وكان لاعب لوهافر الأسبق قد جدد عقده في جويلية 2022، مع بطل إنجلترا لموسمين إضافيين أي إلى غاية 2025.

وسجل محرز 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 47 مباراة مع “السيتي” في الموسم المنصرم, وساهم في الإنجاز التاريخي لناديه بتحقيق ثلاثية “البريمرليغ” والكأس ورابطة أبطال أوروبا.

ويعد رياض محرز من العناصر الحاسمة في الفريق رفقة صانع الألعاب كيفين دو بروين والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ومنذ انضمامه إلى سيتي عام 2018، سجل محرز 78 هدفا للسيتزنز خلال 236 مباراة في مختلف المنافسات.

وقبل محرز، حسم الأهلي التعاقد مع لاعبين من الريمييرليغ هما الحارس إدوارد ميندي من تشيلسي، والمهاجم روبرتو فيرمينيو من ليفربول.