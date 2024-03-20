الأهلي المصري يجدد الاتصال مع زين الدين بلعيد

عقده ينتهي مع الفريق نهاية الموسم

دخل مسؤولو النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع المدافع الجزائري الدولي زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتم ترشيح زين الدين بلعيد من جانب لجنة التخطيط بالنادي لتدعيم الفريق ونال المدافع الدولي إعجاب كولر الذي منح الضوء الأخضر للجنة التعاقدات للتفاوض مع اللاعب وحسم الملف في أسرع وقت.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بدأ بالفعل التواصل مع مسؤولي نادي اتحاد العاصمة للتفاوض على ضم زين الدين بلعيد.

وأضاف المصدر أن هناك عددا منافسة من بعض الأندية مع الأهلي للتعاقد مع زين الدين بلعيد أبرزها نادي ستراسبورغ الفرنسي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري كما أن اللاعب محط اهتمام من ناديي ميتز ولوهافر الفرنسيين أيضًا في الميركاتو الصيفي.