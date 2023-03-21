الأهلي المصري يريد زين الدين بلعيد الموسم القادم

بعد تألقه مع المنتخب المحلي وفريقه اتحاد العاصمة

قالت مصادر صحفية مصرية الثلاثاء أن أحد المناجرة المعتمدين لدى الفيفا رشّح لإدارة النادي الأهلي المصري، الدولي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، لتدعيم خط دفاع نادي الأهلي في الموسم القادم، بناءً على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي طلب تدعيم الفريق الأول بأكثر من لاعب في الموسم الجديد، خاصة في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وحسب مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات لـ«الوطن سبورت» المصرية، إن الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، تم ترشيحه لإدارة الكرة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه أحد أهم اللاعبين في الدوري الجزائري ويقدم مستويات جيدة رفقة فريقه. وأكد أن الإدارة الحمراء لم تتخذ أي خطوات جادة حتى الآن بشأن اللاعب الجزائري، الذي سيكون تعويضَا للمدافع أيمن أشرف في الفريق في ظل استبعاده المستمر من جانب مارسيل كولر، وليكون بديلا لعلي معلول الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ستراقب المدافع خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الموسم، عن طريق أحد أفراد الجهاز المعاون، ورفع تقرير بشكل مستمر عن مستواه، لتقييم الموقف النهائي وحسم قرار التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة من التدريبات، عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن الكاميروني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة جاروا، في خامس مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر زين الدين بلعيد اللاعب المحلي الوحيد المتواجد في تشكيلة جمال بلماضي نظرا لأدائه المميز سواء في الفريق الوطني المحلّي أو مع فريقه اتحاد العاصمة الذي يشارك في كأس الكاف، وأشار قائد فريق اتحاد العاصمة، زين الدين بلعيد، أنه فخور بتواجد اسمه ضمن قائمة المنتخب الأول، التي أعدها جمال بلماضي، تحسبا لمواجهتي النيجر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023. وعلى هامش ندوة صحفية عقدها السبت الماضي، رفقة مدربه في الاتحاد بن شيخة، تحسبا لمواجهة نادي سانت إلوا لوبوبو الكونغولي، قال بلعيد: “شرف لي أن أتلقى دعوة من المنتخب الأول، ولكن حاليا أركز حاليا على ما ينتظرني مع فريقي لحسم التأهل”.

كما أكد بلعيد، الذي تألق رفقة المنتخب المحلي في “شان” الجزائر، بأن استدعاءه للمنتخب الأول، يعد حافزا كبيرا له من أجل مواصلة العمل وتطوير مستواه.