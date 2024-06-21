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رياضة

الأهلي يبلغ أحمد قندوسي بالقرار النهائي حول مستقبله

ق. ر
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الأهلي يبلغ أحمد قندوسي بالقرار النهائي حول مستقبله

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، إن الأهلي أخبر قندوسي بأنه خارج خطط المدرب كولر للموسم المقبل، وأشار: “مسؤولو الأهلي أبلغوا قندوسي برغبتهم في تجديد إعارته، ولكن اللاعب أخبرهم بأنه حر في اتخاذ خطوته القادمة. وأضاف شوبير، أن الأهلي بات في أزمة بسبب أحمد قندوسي، مشيراً إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا متمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه.

وانضم أحمد قندوسي، صاحب الـ24 عاماً، إلى صفوف الأهلي في جوان 2023 قادماً من وفاق سطيف الجزائري، وعقده ممتد مع القلعة الحمراء حتى 30 جوان 2027.

وشارك أحمد قندوسي في 21 مباراة بقميص الأهلي، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، قبل إعارته إلى سيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري، وخاض أحمد قندوسي 25 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع مثلها.

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