الأوروغواي تستدعي 28 لاعبا لِمُواجهة الجزائر

عودة الحارس المخضرم موسليرا

استدعى الناخب الوطني الأوروغواياني مارسيلو بييلسا، الإثنين، 28 لاعبا. تأهّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتتبارى الأوروغواي مع المضيّف الإنجليزي بِالعاصمة البريطانية لندن في الـ 27 من مارس الحالي، ثم تُواجه “محاربي الصحراء” بِمدينة تورينو الإيطالية بعد أربعة أيّام من ذلك.

وبرز في لائحة المدرب بييلسا اسم الحارس المخضرم فرناندو موسليرا (39 سنة)، المحترف في نادي إستوديانتس الأرجنتيني، والعائد إلى منتخب “لا سيليستي” بعد غياب دام أربع سنوات.

وكان فرناندو موسليرا زميلا للجناح سفيان فغولي في نادي قلعة السرايا التركي، ما بين صيفَي 2017 و2022.

وجلب بييلسا نجم هجوم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي (27 سنة)، صاحب الـ 13 هدفا و11 تمريرة حاسمة على مستوى المنتخب والنادي هذا الموسم. وأيضا قلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو (27 سنة).

ولا يوجد في اللائحة أي لاعب ينشط في البطولة المحلّية، عِلما أن التقني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا (70 سنة) يُدرّب منتخب الأوروغواي منذ ماي 2023.

بقيت الإشارة إلى أن نجوما أوروغوايانيين سابقين مثل المهاجمَين لويس سواريز وإدينسون كافاني، اعتزلا اللّعب الدولي، رغم بقائهما ينشطان على مستوى الأندية.

وتستعدّ منتخبات الجزائر والأوروغواي وإنجلترا لِمنافسة كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.