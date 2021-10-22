الأورو والدولار يشتعلان بسوق “السكوار”!

وصلا مستوى أعلى من مرحلة ما قبل كورونا

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي الجمعة بشكل غير مسبوق على مستوى السوق السوداء للعملة الصعبة، وبلغ 187 دينار للشراء و185 دينار للبيع، مقتربا بذلك من عتبة الأورو الذي بلغ 214 دينار للشراء و212 دينار للبيع، وهي أعلى الأسعار على مستوى سوق “السكوار” بالعاصمة منذ بداية تفشي وباء كورونا وفرض إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بتعليق السفر جوا وبحرا، وأكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سائدة شهر مارس 2020.

ويقول الصرافون في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار الدولار بالدرجة الأولى متبوعة بالجنيه الاسترليني والأورو شهدت ارتفاعا حادا خلال الساعات الأخيرة، نتيجة قرارات السلطات الجزائرية بفتح النقل البحري أمام المسافرين بعد تعليق دام أزيد من 18 شهرا، وتوسيع عدد الرحلات الجوية نحو الخارج، وهو ما تسبب في ارتفاع حجم الطلب على العملة بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية من طرف المسافرين نحو الخارج.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني الجمعة على مستوى ساحة بورسعيد بالعاصمة 243 دينار للشراء و240 دينار للبيع، في حين بلغ سعر العملة الأوروبية الأورو، 214 دينار للشراء و212 دينار للبيع، والدينار التونسي 62 دينارا للشراء و59 دينارا للبيع، والليرة التركية 26 دينارا للشراء و24 دينارا للبيع، والدرهم الإماراتي 46 دينارا للشراء و44 دينارا للبيع، والريال السعودي 46 دينارا للشراء و44 ديناراللبيع والدولار الكندي 143 دينار للشراء و140 دينار للبيع والريمنبي الصيني 27 دينارا للشراء و25 دينارا للبيع.

هذا ويتضمن مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن المصادق عليه قبل أسابيع على مستوى غرفتي البرلمان القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، إضافة إلى تكثيف عدد المصارف وفتح بنوك بالخارج واستحداث بنك بريدي والتعجيل بمسار أنظمة الدفع الالكتروني وإعادة هيكلة حصائل البنوك واستعادة يسرها المالي واستقطاب الكتلة المالية المتواجدة في السوق السوداء واعتماد نظام الصكوك والتكافل المالي الإسلامي وتحسين السندات وإعادة تنشيط البورصة ومكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة، وتأهيل الإطار الإشرافي لبنك الجزائر وفق المعايير والمقاييس الدولية وتحديد أمثل لهوية زبائن البنوك، وتحويل بنكين عموميين للبورصة.