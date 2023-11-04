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بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية

الأونروا تحذّر من ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة

الشروق أونلاين
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الأونروا تحذّر من ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة
ح.م
عدوان الاحتلال على غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة، بسبب “عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية”.

وقالت “الأونروا” في بيان يوم السبت، إن “النساء والأطفال والمواليد الجدد في أنحاء غزة يتحملون عبء تصعيد الأعمال العدائية بشكل غير متناسب”.

وأضافت الوكالة:”نتوقع ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد الجدد في غزة. بسبب عدم إمكانية الحصول على الرعاية الكافية”.

كما أشارت إلى أن نقص الإمدادات والقصف الإسرائيلي المستمر وانقطاع الاتصالات يجعل الإغاثة الإنسانية صعبة للغاية”.

مؤكدة أن “الاصطفاف للحصول على الخبز أصبح مقلقًا وغير آمن. بعد قصف الاحتلال نحو 10 مخابز في غزة”.

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