الأوّل لِبن دبكة في البطولة السعودية

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان بن دبكة مساء السبت، أوّل هدف له في البطولة السعودية للموسم الجديد.

وتعادل فريق الفتح بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي الفيحاء، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة السعودية.

وأمضى متوسط الميدان سفيان بن دبكة هدف فريقه الفتح في مرمى نادي الفيحاء، عند الدقيقة الـ 23. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أعلاه.

وفشل فريق الفتح في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 48، بعد أن أهدر مهاجمه المغربي مراد باتنا ركلة جزاء.

وبات فريق الفتح بعد هذا التعادل، يجمع نقطة واحدة في المركز الـ 14. ويشغل نادي الفيحاء الرّتبة الـ 3 بِرصيد 4 نقاط.