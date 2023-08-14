الإتحاد الأوروبي أنفق 20 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بداية الحرب

أنفق الإتحاد الأوروبي 20 مليار يورو من أجل تسليح أوكرانيا منذ بداية الحرب، وتأتي ألمانيا في المرتبة الأولى للدول الأوربية الممونة لكييف بالأسلحة. صورة للرئيس الأوكراني زيلينسكي مع المستشار الألماني شولتز.

20 مليار يورو، هي قيمة ما أنفقه الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لتسليح أوكرانيا، وذلك مند بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري 2022.

نهاية شهر ماي قال الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الإتحاد قام بتسليم 200000 ألف قذيفة لأوكرانيا، وهذا في إطار خطة لتزويدها بمليون قذيفة عيار155 مم.

فصادقت دول الإتحاد شهر مارس لهذا العام على تخصيص ملياري يورو من أجل توفير هذه القذائف للجيش الأوكراني الذي يشتكي من نقص في الذخيرة. وهي قذائف ستقوم دول الإتحاد من إرسالها من مخزوناتها الخاصة، وهذا كمرحلة أولى.

أما المرحلة الثانية، فسيقوم فيها الإتحاد الأوروبي بالتفاوض مع مصنعي قذائف عيار 155 مم من أجل شرائها وتسليح أوكرانيا بها، وهذا من أجل بلوغ مليون قذيفة عبر كلتا المرحلتين.

وحسب ما أعلن عنه المتحدث الرئيس للشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، فقد بلغ ما أنفقه الإتحاد من أجل تموين أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية الحرب 20 مليار يورو.

وحسب معهد كيل للإقتصاد العالمي، تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى للدول الأوربية الممونة لأوكرانيا بالأسلحة. فمنذ بداية الحرب، أرسلت برلين إلى كييف ما قيمته 7.5 مليار دولار.