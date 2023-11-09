الإحتلال يقصف مستشفى أطفال

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية، اليوم الخميس 9 نوفمبر.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، استهدفت مدفعيات الاحتلال المتوغلة المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن توقف 18 مستشفى، من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.